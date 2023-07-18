До кінця року програмою єОселя зможуть скористатися до 10 тисяч українських родин

Власне житло за програмою єОселя до кінця року зможуть придбати до 10 тис. родин. Фінансування вже знайдено для укладання додаткових 5-6 тис. угод.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.
Читай також: Країни ООН в резолюції Міжнародного союзу електрозв’язку визнали росію країною-агресором
«10 тисяч українських родин зможуть придбати власне житло за програмою вже до кінця цього року. Такий показник закладено в фінансовий план “Укрфінжитла”, – йдеться в повідомленні.
За словами голови правління компанії Євгена Мецгера, «Укрфінжитло» вже залучило фінансовий ресурс для укладання додаткових 5-6 тис. угод. Спільно з урядом триває пошук додаткових джерел фінансування програми.
За інформацією компанії, в червні майже 500 родин отримали пільговий кредит для придбання власного житла, що стало рекордним показником роботи програми з моменту старту. Загальна сума виданих кредитів у минулому місяці перевищила 722 млн грн.
- Київ виділить на оборону та потреби військових понад 1,1 мільярда гривень
- Гурт Kozak System презентував потужну пісню “Українське сонце”
- На Батьківщині-матері замінять герб до Дня Незалежності
- В Україні проведуть перевірку реєстру військовозобов’язаних
- Україна стане членом НАТО – Остін
- Фільм “Люксембург, Люксембург” з 14 липня доступний на MEGOGO
- США вже поставили Україні касетні боєприпаси – Пентагон
- Норвегія збільшить військову допомогу України на $240 млн
- В Україні з’явились автошколи, адаптовані до потреб людей з інвалідністю
- В Україну прибув спецпредставник Франції з питань відновлення
- Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
- Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар Росії по центру Львова
- ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
- До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців
- G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні