До кінця року програмою єОселя зможуть скористатися до 10 тисяч українських родин

Власне житло за програмою єОселя до кінця року зможуть придбати до 10 тис. родин. Фінансування вже знайдено для укладання додаткових 5-6 тис. угод.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«10 тисяч українських родин зможуть придбати власне житло за програмою вже до кінця цього року. Такий показник закладено в фінансовий план “Укрфінжитла”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови правління компанії Євгена Мецгера, «Укрфінжитло» вже залучило фінансовий ресурс для укладання додаткових 5-6 тис. угод. Спільно з урядом триває пошук додаткових джерел фінансування програми.

За інформацією компанії, в червні майже 500 родин отримали пільговий кредит для придбання власного житла, що стало рекордним показником роботи програми з моменту старту. Загальна сума виданих кредитів у минулому місяці перевищила 722 млн грн.