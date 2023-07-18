Швидше розмінувати території на півдні неможливо через технічні моменти, що сповільнює наступ Збройних сил України.

Про це в ефірі телемарафону заявила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

За її словами, росіяни готувались та укріплювались перед наступом ЗСУ, тому зараз мають перевагу у кількості озброєнь та людей.

«рф готувалася до такої війни 30 років, ресурсів у них багато, вони можуть собі це дозволити. Треба розуміти, що наші війська прориваються через заміновані ділянки та потужний опір противника, це сповільнює», — пояснює Маляр.

Україна не має більше людей, ніж росія, тому швидке розмінування територій неможливе.

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