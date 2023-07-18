Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Варшаві відбудеться благодійний мініфестиваль «З Україною в серці»

18.07.2023

У Варшаві у суботу, 22 липня, відбудеться благодійний мініфестиваль «З Україною в серці», на який запрошують всіх жителів польської столиці.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

Читай також: У Києві встановлять сонячні електростанції для лікарень

Відвідувачі заходу зможуть відвідати ярмарок речей ручної роботи та з українсько-польською символікою, взяти участь у майстер-класі з українських народних танців, розвагах та створенні аквагриму для дітей, розмалювати разом з дітьми пряники для Збройних сил України, долучитися до майстер-класу з плетіння сітки для ЗСУ.

Головною подією мініфестивалю стане концерт відомого в Польщі українського інді-рок гурту «ІЗЗІ».

Організатором події є громадська ініціатива Euromaidan-Warszawa.

  • Київ виділить на оборону та потреби військових понад 1,1 мільярда гривень
  • Гурт Kozak System презентував потужну пісню “Українське сонце”
  • На Батьківщині-матері замінять герб до Дня Незалежності
  • В Україні проведуть перевірку реєстру військовозобов’язаних
  • Україна стане членом НАТО – Остін
  • Фільм “Люксембург, Люксембург” з 14 липня доступний на MEGOGO
  • США вже поставили Україні касетні боєприпаси – Пентагон
  • Норвегія збільшить військову допомогу України на $240 млн
  • В Україні з’явились автошколи, адаптовані до потреб людей з інвалідністю
  • В Україну прибув спецпредставник Франції з питань відновлення
  • Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
  • Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар Росії по центру Львова
  • ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
  • До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців
  • G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні
  • На Батьківщині-матері замінять герб до Дня Незалежності
  • В Україні проведуть перевірку реєстру військовозобов’язаних
  • Україна стане членом НАТО – Остін
  • Фільм “Люксембург, Люксембург” з 14 липня доступний на MEGOGO
  • США вже поставили Україні касетні боєприпаси – Пентагон
  • Норвегія збільшить військову допомогу України на $240 млн
  • В Україні з’явились автошколи, адаптовані до потреб людей з інвалідністю
  • В Україну прибув спецпредставник Франції з питань відновлення
  • Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
  • Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар Росії по центру Львова
  • ООН може надати Миколаївщині будматеріалів на $2,2 млн
  • До «Армії відновлення» вже залучили понад 30 тисяч українців
  • G7 підтримає відновлення транспортної інфраструктури в Україні
 