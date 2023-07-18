У Варшаві відбудеться благодійний мініфестиваль «З Україною в серці»

У Варшаві у суботу, 22 липня, відбудеться благодійний мініфестиваль «З Україною в серці», на який запрошують всіх жителів польської столиці.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Відвідувачі заходу зможуть відвідати ярмарок речей ручної роботи та з українсько-польською символікою, взяти участь у майстер-класі з українських народних танців, розвагах та створенні аквагриму для дітей, розмалювати разом з дітьми пряники для Збройних сил України, долучитися до майстер-класу з плетіння сітки для ЗСУ.

Головною подією мініфестивалю стане концерт відомого в Польщі українського інді-рок гурту «ІЗЗІ».

Організатором події є громадська ініціатива Euromaidan-Warszawa.

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