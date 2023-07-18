Генерал Сирський назвав повернення Бахмута «справою честі»

Командувач Сухопутних військ України генерал Олександр Сирський заявив, що намагається відвоювати Бахмут.

Про це він сказав в коментарі журналістам британської служби ВВС. Генерал наголосив, що повернення міста — це «справа честі».

«Ми втратили багато наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут… тому ми просто зобов’язані його повернути», — наголосив командувач.

Командир 57 ОМПБр полковник Олександр Бакулін сказав журналістам, що, доклавши зусиль, Бахмут можна оточити. Також він зазначив, що зараз його підрозділи зазнають менших втрат, ніж під час оборони міста.

Близько тижня тому Сирський стверджував, що у Бахмуті російські окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль.

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