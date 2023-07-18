На Херсонщині заарештували військову, яка зрадила Україну

На Херсонщині заарештували військовослужбовицю однієї з військових частин ЗСУ, яка зрадила державі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Виконуючи бойові завдання на Херсонщині, жінка надавала представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Вона збирала дані про безпілотники, а також про ймовірні контрнаступальні операції українських військ. Також підозрювана відслідковувала позиції ППО на території регіону.

Правоохоронці затримали її та вручили підозру у державній зраді. Військову залишили під вартою.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали агента рф, який допомагав окупантам захопити Сєвєродонецьк, а потім втік на захід.

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