Азербайджан виділив ще понад 7,5 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв підписав указ про виділення коштів на гуманітарну допомогу Україні. Згідно з цим указом із резервного фонду голови Азербайджану буде виділено 7,6 млн доларів на закупівлю та передачу електрообладнання.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив депутат Ірпінської міськради Антон Головенко.

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Варто зазначити, наприкінці червня в Офісі Президента підтвердили наміри Азербайджану взяти участь у відбудові Ірпеня. Про таку допомогу Володимир Зеленський домовився з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим під час свого візиту до Кишиніва.