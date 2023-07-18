Британці розбирають та досліджують захоплену в Україні російську техніку

Велика Британія досліджує захоплену в Україні російську бронетехніку, щоб бути готовою відбивати будь-який можливий напад у майбутньому.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на адмірала Тоні Радакіна.

За словами військового, це допомагає британцям дослідити роботу російського озброєння, його слабкі місця, броню та зв’язок. Адмірал також сказав журналістам, що війна росії проти України стала «тривожним дзвінком» для його підлеглих.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес також описував Україну як «бойову лабораторію» для українських військ та їхніх західних союзників в експериментах зі зброєю.

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