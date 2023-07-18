Уряд затвердив експериментальний проєкт з відбудови Каховської ГЕС

Уряд затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, проєкт розрахований на два роки. На першому етапі будуть спроєктовані всі інженерні конструкції, необхідна база для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС, та передбачає власне будівництво.

Проєкт буде координувати Міністерство економіки, а замовником робіт стане державне «Укргідроенерго».

Станом на кінець червня сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, складала щонайменше $2 млрд.

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