Теми, які не звикли обговорювати вголос: вийшов перший випуск подкасту від Мішель Андраде та Аліни Гисевої

Співачка й телеведуча Мішель Андраде та продюсерка Аліна Гисева запускають подкаст «Юр нот елоун». У ньому дівчата разом із зірковими гостями ділитимуться переживаннями, про які ми не звикли говорити вголос.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистів.
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Ідея подкасту народилась із буденних розмов. Подруги Мішель та Аліна постійно діляться одна з одною переживаннями про найсокровенніше. Такі щирі розмови про наболіле дарують обом полегшення та віру у власні сили.
«Розуміння того, що це твоє переживання розуміє інша людина, дарує полегшення. Бо хтось це вже пройшов, а значить, і ти здатен», — розповідає Аліна Гисева.
Врешті дівчата вирішили, що їхні дружні «лікувальні» розмови мають чути не тільки вони самі, а й усі українці. Мішель та Аліна впевнені: «Юр нот елоун» допоможе слухачам рухатись уперед і робити все, щоби жити щасливо за будь-яких умов, й особливо під час війни.
У щирому подкасті Мішель вперше відверто розкаже про особисте життя, а дівчата поговорять із гостями про дружбу, кар’єру, розставання, ментальне здоров’я та способи його поліпшення, особисті виклики і складні періоди.
Перший епізод проєкту вийшов на Youtube-каналі «По-своєму» 14 липня. У ньому до Мішель та Аліни доєднується Даша Майорова. Дівчата говорять, чи існує дружба між чоловіком та жінкою.
Наступними гостями Мішель та Аліни стануть музикант Позитив, ведучий та шоумен Слава Дьомін і блогерка Маша Тимошенко.
Мішель Андраде — відома українська співачка та телеведуча («Орел і Решка. Земляни»)
Аліна Гисева — продюсерка (цикл документальних фільмів «Фантастичні українці») та засновниця подкасту «По-своєму».
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