Власники зруйнованого майна на Київщині зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію  

Програма єВідновлення розширюється на власників зруйнованого майна. Українці, чиї домівки були знищені через російську агресію, зможуть подати заяву в застосунку Дія та отримати компенсацію. Тестуємо послугу на Київщині, щоб потім масштабувати на інші області.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
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Стати тестувальниками можуть українці, які:
- досягли 18 років
- мають верифікований РНОКПП
- попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно
- мають зруйновану домівку на території с. Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області
- є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав
Як зазначає Мінцифри, після бета-тестування послуга стане доступною для інших населених пунктів, а незабаром і для майна, що має співвласників. Працюємо над розширенням послуги для майна на тимчасово окупованій території України.
Долучайтеся до важливого тестування за посиланням.
Нагадаємо, програма єВідновлення стартувала в травні 2023 року. За цей час у застосунку Дія українці подали 27 тисяч заяв. Більше 1400 заявників вже отримали фінансову допомогу за програмою на суму понад 114 млн гривень.
Послугу розроблено спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».
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