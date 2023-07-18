Власники зруйнованого майна на Київщині зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію  

Програма єВідновлення розширюється на власників зруйнованого майна. Українці, чиї домівки були знищені через російську агресію, зможуть подати заяву в застосунку Дія та отримати компенсацію. Тестуємо послугу на Київщині, щоб потім масштабувати на інші області.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Читай також: Нічна атака в Одесі: пошкоджено портову інфраструктуру та житлові будівлі

Стати тестувальниками можуть українці, які:

досягли 18 років

мають верифікований РНОКПП

попередньо надіслали повідомлення про зруйноване майно

мають зруйновану домівку на території с. Мощун в Гостомельській територіальній громаді або в смт Бородянка Бородянської селищної територіальної громади Київської області

є єдиним власником майна, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав

Як зазначає Мінцифри, після бета-тестування послуга стане доступною для інших населених пунктів, а незабаром і для майна, що має співвласників. Працюємо над розширенням послуги для майна на тимчасово окупованій території України.

Долучайтеся до важливого тестування за посиланням.

Нагадаємо, програма єВідновлення стартувала в травні 2023 року. За цей час у застосунку Дія українці подали 27 тисяч заяв. Більше 1400 заявників вже отримали фінансову допомогу за програмою на суму понад 114 млн гривень.

Послугу розроблено спільно з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки проєкту USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».