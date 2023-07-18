Камуфляж в арміях України, США і росії: назви, кольори та секрети успішного маскування

Слово «камуфляж» у перекладі з французської означає «маскування». За понад сто років існування камуфляжу з’явилась безліч його видів. Проте його основна задача залишається незмінною — ускладнити виявлення бійця противником за рахунок зливання його контуру з оточуючою місцевістю.

Chas News розповідає, коли з’явився перший камуфляж, які бувають його види та які використовують в ЗСУ та інших арміях світу.

Історія камуфляжу: коли він вперше з’явився

Перший камуфляж болотного кольору «хакі» створили англійці під час Англо-бурської війни (1899—1902), яка велася за незалежність Трансваалю від Британської імперії. Червоні мундири, які носили англійські солдати, були відмінною мішенню для супротивника, що призводило до значних втрат. Тому військових вирішили перевдягнути у менш помітну форму, яка б зливалася з навколишнім середовищем.

Солдати нацистської Німеччини, зокрема підрозділи СС, у часи Другої світової війни також широко використовували камуфляж. Для вермахту розробили понад 30 видів різного камуфляжу. Деякі з них досі використовують у сучасній німецькій армії.

Починаючи з 1960-х років почався активний розвиток камуфляжу. Втім еволюційний процес не створив універсального камуфляжу — його просто не може бути, адже кожна тканина і забарвлення покликані працювати у певних умовах.

Всі види камуфляжу прийнято ділити на декілька видів маскування залежно від місцевості:

«ліс» — здебільшого використовується в Європі і Америці;

«пустеля» — Північна Африка, Середня Азія;

«джунглі» («тропік») — Азія, Південна Америка;

«зима» — для використання взимку;

«буш» — Південь Африки.

Найбільш розповсюджені види камуфляжу в Україні

Камуфляж «Український піксель» (New Digital Ukraine, NDU)

ММ-14 Камуфляж «Український піксель» — новий універсальний цифровий камуфляж Збройних Сил України. В народі він відомий як «Порох-1». У 2014 році, за президента Петра Порошенка, український піксель прийшов на зміну радянському застарілому камуфляжу «Дубок», який українські військові носилиа з 1984 року.

Розробники «Українського пікселя» підібрали забарвлення, яке є максимально універсальним для української місцевості. Цифровий малюнок складається з різного розміру пікселів світло-коричневого, сірого і зеленого кольорів на піщаному тлі.

Таке поєднання кольорів «розмиває» силует бійця на всіх дистанціях та ускладнює його виявлення ворогом навіть через прилади нічного бачення. Піксельний камуфляж можна носити у будь-якій місцевості: у степових, лісових чи міських умовах він забезпечує чудові маскувальні властивості.

Камуфляж «Варан»

«Варан» — ще один новітній камуфляж, розроблений для ЗСУ у 2014 році. Його головна особливість — тривимірні сітчасті структури малюнку. Завдяки ним боєць «розчиняється» у навколишньому середовищі, якщо хоча б один з переважаючих кольорів місцевості відповідає забарвленню камуфляжу. Тому цей камуфляж ще називають «невидимим».

«Варан призначений для використання у всіх природних зонах України, у будь-яку пору року: навесні, влітку, восени і в безсніжну зиму.

Найбільш розповсюджені види камуфляжу у світі

Камуфляж Woodland M81

Woodland («ліс») — один з найпоширеніших камуфляжів у світі, який скопіювали десятки країн. Його створили для армії та морської піхоти США у 1981 році. Малюнок цього камуфляжу складається з плям різної форми світло-зеленого, темно-зеленого, коричневого та чорного кольорів. В залежності від модифікації можуть переважати зелені або коричневі відтінки.

Також є варіант Delta — менш помітний у інфрачервоному діапазоні.

Зараз Woodland у США вже не використовується — йому на заміну прийшов більш сучасний MARPAT.

Камуфляж MARPAT

MARPAT — це сучасна версія «лісового» камуфляжу, який використовує морська піхота США (USMC). Його головна відмінність — піксельний малюнок коричневого, бежевого, зеленого та чорного кольорів, який добре маскує бійця у лісі або на місцевості, де багато рослин. Є окрема версія для пустелі — MARPAT Desert.

Камуфляж успішно пройшов випробування у 2001 році, а у 2004 році у нього переодягнули весь корпус морської піхоти США.

Камуфляж ACU

Камуфляж ACU (Army Combat Uniform) став заміною застарілого BDU (Woodland M81) для американської армії. Зараз ACU використовують всі підрозділи збройних сил США. Відмінність цього камуфляжу від MARPAT полягає у відсутності чорних пікселів. Адже чорний колір у чистому вигляді не зустрічається у природі.

ACU складається з трьох відтінків сірого-зеленого кольору та є нейтральним. Завдяки цій особливості його можна використовувати в різних ландшафтах — у горах, степу, місті.

Камуфляж Multicam

Універсальний камуфляж Multicam представили у США у 2002 році. На його розробку пішло вісім років. За задумкою Multicam мав би однаково добре маскувати бійця у будь-яку пору року, на будь-якому ландшафті, вдень та вночі. Але військові визнали камуфляж ACU ефективнішим.

У 2010 році армія США отримала камуфляж Multicam у оновленому «пустельному» варіанті під назвою OCP. Ним оснастили підрозділи, що перебували на службі у Афганістані.

Камуфляж DBDU (6 Color Desert)

Камуфляж Color Desert також відомий як «шоколадка». Його використовували американські війська у 1991 році під час операції «Буря в пустелі». Камуфляж має складний плямистий малюнок з шести кольорів — блідо-зеленого, світло-коричневого, темно-коричневого, бежевого, чорного та білого.

Війна в Перській затоці виявила слабкі місця цього камуфляжу — він сильно контрастував із пустельним ландшафтом та демаскував бійців. Тому у 1999 році DBDU замінили на DCU.

Камуфляж DCU (3 Color Desert)

Трьохколірний пустельний камуфляж DCU у американській армії прийшов на заміну не дуже вдалому шестиколірному DBDU. Камуфляж DCU має основу піщаного кольору, на якій розташовані широкі світло-зелені плями та вужчі коричневі.

У формі з камуфляжем DCU американські війська заходили до Афганістану 2001 року та до Іраку 2003 року. Зараз цей камуфляж широко використовують союзники США — зокрема підрозділи ізраїльської, нідерландської та австралійської армій.

Камуфляж Flecktarn

Камуфляж Flecktarn з 1976 року використовує німецька армія. Існує велика кількість його варіацій — чотириколірна, п’ятиколірна та навіть шестиколірна. Головна особливість Flecktarn — безліч яскравих коричневих, зелених, жовтих, оливкових, чорних та сірих цяток. Flecktarn ідеально підходить для маскування у лісистій місцевості та повністю зливається з рослинністю. Використовують його не тільки військові, а й цивільні, наприклад, мисливці.

Камуфляж DPM

Його створили у Великобританії ще у 1960-х роках. Він призначений для маскування у лісистій місцевості (характерний ландшафт для країн Європи) та складається з плям і «мазків» коричневого, чорного, зеленого та жовтого кольорів.

Малюнок DPM імітує листя, траву та іншу рослинність. Камуфляж має спеціальне покриття, яке знижує помітність у інфрачервоному спектрі.

Камуфляж 95 (Vzor 95)

Чеський різновид камуфляжу, дуже схожий на американський Woodland. Розроблявся з врахуванням місцевості, містить чотири кольори: чорний, темно-коричневий, оливковий-зелений і світло-зелений. Ця форма використовується в Чеській Республіці з 1995 року.

Камуфляж ВСР-84 «Дубок» («амеба», «бутан»)

Камуфляж ВСР-84 «Дубок» розроблений у 1984 році для радянської армії. Малюнок складається з трьох кольорів: світло-зелений фон із зеленими і коричневими плямами.

Цей камуфляж добре розмиває силует на різних дистанціях на тлі рослинності. Малюнки камуфляжу на відміну від західних не мають назв і розрізняються за артикулами. Камуфльовану тканину для нового обмундирування створювали за зразками, розробленими інститутом в ході дослідно-конструкторської розробки «Бутан». Тому іноді різновид цього камуфляжу називають «Бутан».

Після розпаду СРСР камуфляж ВСР-84 використовували і в Україні. У 1994 році його видозмінили на темніший.

Камуфляж ВСР-98 «Флора»

Камуфляж «Флора» поширений серед російських військових. З’явився у армії рф 1998 року.

Малюнок створює оптичні ілюзії розчинення силуету як на близькій, так і на дальній відстані на тлі природи середньої смуги росії, але не дуже добре підходить для гір Кавказу. Має схожість з радянським забарвленням «Бутан».

Зараз це забарвлення вже не поставляють російській армії. Там у 2008 році запровадили новий «піксельний» камуфляж.

Камуфляж «Гіллі»

«Гіллі» — маскувальний ворсистий костюм, розрахований на нерухомість, виготовляється під вид місцевості, де буде використовуватися.

Головне для «Гіллі» — підібрані кольори, а не довжина чи різновид ворсу. На 2/3 складається з кольору навколишнього середовища (трава, пісок, фоновий колір лісу тощо), ще третина — кілька додаткових кольорів, присутніх на місцевості. Ще правило — жодного чорного кольору. Головне, щоб солдат у цьому костюмі був схожий на кущ, мурашник або просто «ніщо».