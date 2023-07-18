Депутати Європарламенту закликають видати ордер на арешт Лукашенка

Депутати Європарламенту закликають Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Олександра Лукашенка.

Як зазначили в органі, Білорусь також відповідальна за шкоду та злочини, які росіяни вчиняють в Україні. Зокрема режим Лукашенка брав участь в незаконному переміщенні дітей.

Депутати закликали інститути ЄС та інші держави вжити заходів, аби забезпечити кримінальне переслідування білоруських високопосадовців, які відповідальні за злочини проти людяності.

Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на арешт володимира путіна та Уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової. Аналогічний ордер просять видати для Олександра Лукашенка.

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