Найближчим часом США оголосять про пакет допомоги Україні на $1,3 млрд — ЗМІ

Два американські чиновники заявили, що найближчим часом США оголосять про нову партію військової допомоги Україні на $1,3 млрд.

Про це повідомляє Reuters.

За словами одного з джерел видання, у пакет допомоги ввійдуть засоби ППО, системи протидії дронам, дрони-камікадзе та боєприпаси. Зброю передадуть за програмою, яка дозволяє купувати її у промисловості, а не постачати з власних запасів.

Серед систем, які США планують придбати для Києва є засоби ППО VAMPIRE, дрони Phoenix Ghost та Switchblade. Терміни постачання зброї залежать від її наявності та часу виготовлення.

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