США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства

США виділять Україні 250 млн доларів на створення та розширення альтернативних маршрутів для вивезення зерна з країни. Втім, це не замінить чорноморські порти.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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Коментуючи рішення РФ вийти зі “зернової угоди”, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер звинуватила Володимира Путіна в тому, що він ухвалив “рішення на життя і смерть”, яке зачіпає мільйони найбідніших людей світу.
“Останніми тижнями Росія почала блокувати судам доступ до цього порту, і вчора Путін прийняв необачне та небезпечне рішення припинити участь Росії в Чорноморській зерновій ініціативі”, — сказала адміністраторка USAID.
Вона сказала, що виправдання Путіним виходу з угоди було сповнене брехні, і це рішення матиме величезний вплив на найменш розвинені країни, включаючи Бангладеш, Афганістан, Судан і Сомалі.
“Путін прийняв рішення про життя і смерть… Володимир Путін може бути готовий завдати цього гуманітарного болю невинним, але США – ні”, – сказала Пауер.
Вона закликала інші уряди, філантропів і приватний сектор також виділити кошти на підтримку сільського господарства України.
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