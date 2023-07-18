За гроші киян будують укриття на Закарпатті за $400 тис.

Шевченківська районна державна адміністрація міста Києва фінансує будівництво укриття у селі Закарпатської області за $400 тис.

Про це розповів депутат Київради Леонід Ємець.

«Шевченківська РДА, робить укриття в селі Осій Хуського району Закарпатської області. Вартістю — $400 тис. Це не жарт. За гроші киян роблять Укриття в єдиній області України де ще нічого ні разу не прилітало», — розповів Ємець.

За даними Prozorro влада столиці побудує укриття на 140 осіб у дитячому таборі «Зачарована Долина». Проєктна вартість будівництва у розрахунках — 14 млн грн, договір на проєктування за майже 360 тис. грн вже підписано.

Раніше у цьому таборі зробили капітальний ремонт за понад 7,3 млн.

«Оскільки до цього там вже зробили ремонт на 7,3 мільйони гривень і судячи з кошторису і вартості робіт робили по-багатому — двері по 22 тисячі гривень, кондиціонери по 160 тисяч, душові кабіни по 32 тисячі, та судячи з вартості унітазів це таки був Villeroy&Boch і так далі», — написав Ємець.

Також він зазначив, що у травні для табору придбали мікроавтобус Hyundai Staria у комплектації Business+ зі шкіряним салоном, підсвіткою та звуком від Bose. Він обійшовся у 2 млн грн.

Ємець додав, що загалом за 14 млн можна відремонтувати близько 14 укриттів у Києві.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.