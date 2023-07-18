19 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 19 липня
Сьогодні в Україні відзначають День тренера. Професійні спортсмени та аматори згадують не лише своїх нинішніх наставників, але й тих, хто навчав їх у дитинстві. Є нагода привітати навіть інструкторів у фітнес-клубі.
У Лаосі — День Незалежності.
Колумбія відзначає День героїв Вітчизни та їхніх сімей.
В Японії — День жінок-міністрів.
У М’янмі — День мучеників.
У Нікарагуа — День визволення.
Яке релігійне свято 19 липня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять преподобного Сисоя Великого — християнського святого, ченця-самітника, який жив у Єгипетській пустелі і помер у 429 році.
День ангела 19 липня
Сьогодні іменини відзначають Анатолій, Андрій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Олександр, Уляна, Федір, Юлія.
Які історичні події відбулись 19 липня
711 — битва при Гвадалете між вестготами і омеядами. Наслідком стало падіння держави вестготів, завоювання арабами Піренейського півострова і майже 800 років Реконкісти.
1650 — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким.
1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу в історії фотографію.
1900 — в Парижі відкрили метро.
1969 — Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків.
1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри.
Хто народився 19 липня
1814 — Семюел Кольт, американський зброяр.
1852 — Володимир Науменко, український теоретик педагогіки, заступник голови УЦР, міністр освіти в уряді гетьмана Скоропадського.
1876 — Володимир Чехівський, український громадсько-політичний діяч, голова Ради міністрів УНР.
1892 — Ілько Борщак, український історик і публіцист, дипломат.
1935 — Василь Ліванов, радянський актор.
1940 — Віктор Носов, український радянський футболіст і тренер.
1971 — Віталій Кличко, український боксер, політик, мер Києва.
1983 — Яна Саленко, українська балерина.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.