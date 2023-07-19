Окупанти масовано атакували Україну дронами та ракетами: сили ППО збили 37 цілей

Уночі 19 липня окупанти атакували Україну з південного напрямку крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування, а також іранськими дронами типу Shahed-136/131.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, найбільше зосередився на Одещині.

Протягом кількох хвиль атак противник застосував:

16 крилатих ракет морського базування «Калібр», імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);

керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

32 ударних дрони типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ Ростовської області.

Так, сили протиповітряної оборони уночі знищили 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет «Калібр»;

керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Удари Х-22 та «Онікс» росіяни спрямували по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки атаки повідомить місцева військова адміністрація.

У КМВА повідомили, що сили ППО знищили усі ворожі «Шахеди» на підступах до Києва. Попередньо, без жертв та руйнувань.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів, що внаслідок удару «Шахедами» постраждав інфраструктурний об’єкт, також є пошкодження приватних домогосподарств. Попередньо, жертв немає, інформація уточнюється.

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