СБУ затримала агентку рф, яка готувала повітряні атаки по «центрах прийняття рішень» на Миколаївщині

Контррозвідники Служби безпеки затримали ще одну агентку гру, яка намагалась отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони на Миколаївщині.

Про це повідомили в СБУ.

Ворожою інформаторкою виявилась місцева, яку російське гру залучило до співпраці навесні 2023 року. За завданням окупантів вона встановлювала місцезнаходження адмінбудівель органів виконавчої влади та моніторила, коли саме там присутня найбільша кількість посадовців.

Також зловмисниця намагалась виявляти далекобійну артилерію ЗСУ, зокрема HIMARS, на півдні.

Ці дані потрібні були росіянам для підготовки повітряних ударів по Миколаївщині.

Жінка передавала інформацію російським спецслужбам через «зв’язкового» — свого родича, який раніше служив у розформованому спецпідрозділі «Беркут». Зараз «поліцейський» у тимчасово захопленому Криму.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю на спробі надіслати розвіддані росіянам. У неї вилучили мобільний телефон із доказами листування з представником спецслужби рф.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Інформаторці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, їй загрожує до 12 років ув’язнення.

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