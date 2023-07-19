У рф «зникають» українські діти, яких окупанти вивозять «на відпочинок» до Білорусі — ЗМІ

Частина українських дітей із захоплених територій, яких окупанти вивозять «на оздоровлення» до Білорусі, не повертають назад.

Про це розповів голова Народного антикризового управління та представник Обʼєднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко, пише Meduza.

За його словами, українські діти-сироти просто «зникають» на території росії.

«Останні відомості стосуються дітей-сиріт, які не повернулися на окуповану територію України. І вони зникли, тобто слід їх втрачено на території російської федерації. Ми не можемо далі повідомити відомості про те, де вони зараз знаходяться», — заявив Латушко.

Скільки дітей таким чином зникли невідомо. Водночас окупаційна влада переконує, що сиріт з дитячих будинків вивозять у Білорусь нібито «для оздоровлення».

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