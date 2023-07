Огляд і спростування пропаганди за 13—19 липня

Chas News продовжує щотижневі огляди і розвінчання російської пропаганди. Редакція проаналізувала медіа-простір за останні дні та обрала найцікавіше.

Чому Chas News робить огляд пропаганди

Китайський мислитель і стратег Сунь-Дзи у своєму трактаті «Мистецтво війни» писав:

«Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію».

Редакція Chas News переконана — ворога треба знати в обличчя. І саме огляд ворожої пропаганди може з цим допомогти, адже війна в інформаційному просторі, на жаль, не стихне навіть після того, як стихне свист куль, снарядів та ракет.

Досліджуючи джерела російської пропаганди, ми маємо на меті популяризувати медіаграмотність та інформаційну гігієну в Україні.

Систематизація та аналітика пропаганди допоможе виявити небезпечні і неправдиві наративи та маніпулятивні прийоми, що можуть потрапити в інформаційне поле, запобігти їх некритичному розповсюдженню та за рахунок викриття зменшити їх вплив на інформаційне поле України.

У Кремлі заявили, що росія досі не використовувала касетні боєприпаси

Брехня. 7 липня Пентагон оголосив про передачу касетних артилерійських боєприпасів Україні. 13 липня командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський підтвердив отримання першої партії снарядів.

У відповідь на це міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що армія рф у відповідь теж буде використовувати касетні боєприпаси. При цьому він збрехав, що росіяни досі «утримувалися і утримуються» від їх застосування, оскільки розуміють, «яку загрозу вони несуть мирному населенню».

16 липня цю брехню повторив володимир путін. «Хочу сказати, що в Росії достатній запас різного роду касетних боєприпасів, різного роду. Досі ми цього не робили, не застосовували, і у нас не було такої необхідності», — сказав президент рф в інтерв’ю пропагандисту Павлу Зарубіну.

Спростування. Російська армія застосовує касетні боєприпаси для обстрілів українських міст з перших днів вторгнення. Цю інформацію підтверджували не лише українські військові та правоохоронні органи, але й міжнародні організації.

30 березня 2022 року Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що росіяни застосовували касетні боєприпаси в густонаселених районах вже «щонайменше дві дюжини разів». Використання цих снарядів окупантами неодноразово відзначали у своїх звітах правозахисні організації Human Rights Watch та Amnesty International.

За даними журналістів-розслідувачів Bellingcat, лише за перші два тижні повномасштабної війни росія використала шість типів касетних боєприпасів: спеціальні ракети для РСЗВ «Ураган», «Торнадо-С», «Смерч», ракетних комплексів «Точка» та «Іскандер-М», а також некеровані касетні бомби РБК-500.

У серпневій доповіді Коаліції з касетних боєприпасів зафіксувано сотні випадків застосування росією цих снарядів у 10 областях України. Їхніми жертвами стали близько 700 цивільних громадян.

Найтрагічніший випадок застосування росіянами касетних боєприпасів стався 8 квітня 2022 року. Тоді окупанти вдарили по залізничному вокзалу у Краматорську ракетою комплексу «Точка У» з касетною бойовою частиною. Внаслідок обстрілу загинув 61 мирний житель та більше 100 отримали поранення.

Російська пропаганда присвятила Зеленському чергову фейкову обкладинку журналу

Фейк. Російські пропагандисти продовжують малювати фейкові обкладинки гумористичних журналів про президента Володимира Зеленського. Цього разу вони обрали турецьке сатиричне видання Le Man.

На фейковій обкладинці зобразили карикатуру Зеленського, якого прив’язали до стовпа над військовою технікою у вогні. Президент вигукує: «Як чудово, що нас скоро приймуть до НАТО!», а усе дійство фотографує натовп. Малюнок назвали «Підсумки саміту».

Спростування. На фейковій обкладинці вказано, що цей випуск нібито вийшов 13 липня (13 Temmuz) під номером 26. Проте журнал №26 випустили 12 липня і присвячений він був турецькій культурі.

Російські пропагандисти і раніше обирали Le Man для своїх інформаційних атак. У квітні 2023 року вони поширили фейкову обкладинку, на якій Зеленський разом з Папою Римським спалює православних священників. А у вересні минулого року зобразили президента України у вигляді скелету з російською ракетою.

РосЗМІ пишуть, що 47% одеситів виступають проти НАТО

Маніпуляція. Кремлівські ЗМІ маніпулятивно прокоментували опитування, проведене соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту (США).

Зокрема, вони заявили, що 47% одеситів виступають проти вступу України в НАТО.

Спростування. Дослідження насправді показало, що в Одесі найменший рівень підтримки НАТО серед 21 міста, у якому проводилося опитування. Проте і тут вступ України до Альянсу на референдумі підтримала б більшість населення — 53%. При цьому проти виступають не 47%, як пишуть росЗМІ, а лише 18%. Ще 21% не брав би участь у референдумі і 8% — не визначилися.

Це вже восьме таке дослідження Міжнародного республіканського інституту в Україні. Цього року воно проводилося з 21 квітня по 21 травня. Головна мета опитування — аналіз ставлення громадян до органів місцевого самоврядування та надання комунальних послуг. Опитування репрезентує лише настрої жителів обласних центрів, а не областей загалом.

Що ж до загального показника по країні, то, за даними КМІС, на початку літа 89% українців хотіли б, щоб до 2030 року Україна вступила до НАТО.

На Півдні такої думки дотримуються 86% респондентів. Водночас у цьому регіоні 75% не підтримали б відмову від вступу до Альянсу заради встановлення миру (загалом по Україні — 76%).

Джонні Депп нібито записав звернення до росіян і збирається відвідати рф

Дезінформація. 12 липня у Москві в одному кінотеатрів перед допрем’єрним показом фільму «Фаворитка» показали коротке звернення Джонні Деппа до глядачів. Актор говорив англійською мовою, а його слова переклали на російську через субтитри. Він подякував глядачам і закінчив звернення фразою: «Бережіть себе і до зустрічі!».

РосЗМІ та російські користувачі соцмереж зраділи, що до них нарешті звернувся хоч хтось з голлівудських зірок. Натомість в українському сегменті мережі піднялася хвиля обурення стосовно актора.

Також у медіа рф пригадали попередні публікації в російських ЗМІ про нібито намір Джонні Деппа приїхати до росії за гонорар у $370 тис.

Спростування. Насправді актор не записував окремого звернення до росіян. Це коротеньке відео з подякою глядачам зробили для світового прокату, пояснив Стівен Дейтерс, гендиректор кіно- і телекомпанії Деппа. Він також спростував чутки про запланований приїзд зірки до рф.

До того ж у росії дуже довільно переклали звернення актора, приписавши йому обіцянку зустрічі. Насправді у кінці він казав: «Take care, bye, thank you», що перекладається як «Бережіть себе, до побачення, дякую».

Як розпізнати фейк: пам’ятка Сhas News

Ознакою неправдивої новини можуть бути:

відсутність джерела інформації,

вживання занадто емоційних фраз чи радикальних висловів,

посилання на невідому особу («мій кум/ сват/ брат знає», «інформація 100% перевірена»),

заклики на кшталт: «Максимально треба знати всім» чи «Максимальний репост!»,

політично заангажовані експерти.

