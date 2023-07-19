Привітання з Днем тренера 2023 – вірші та картинки

19 липня День тренера – це офіційне свято, яке відзначають в Україні з 2021 року за указом президента Володимира Зеленського. Дата свята вибрана на честь 19 липня 1996 року, коли Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава.
Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання та побажання до свята – День тренера.
Привітання з Днем тренера 2023Привітання з Днем тренера 2023Привітання з Днем тренера 2023
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З Днем тренера я вас вітаю,
Щасливих й довгих літ бажаю.
Нехай досягнення вражають,
Спортсмени вас не забувають!
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Привітання з Днем тренера 2023Привітання з Днем тренера 2023
Шановний тренере, хочу від щирого серця привітати Вас з днем тренера, побажати Вам талановитих і вдячних учнів, професійних успіхів, здоров’я, успіхів в досягненні поставлених цілей, сімейного щастя і добробуту.
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Привітання з Днем тренера 2023Привітання з Днем тренера 2023Привітання з Днем тренера 2023
Вітаємо з Днем тренера, професіонала і чудову людину! Бажаємо постійного розвитку і прагнення вдосконалити себе і оточуючих. Успіху, радості і гордості за результати своєї праці. Нехай в вашому житті все буде так, як ви плануєте!
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Привітання з Днем тренера 2023Привітання з Днем тренера 2023Привітання з Днем тренера 2023Привітання з Днем тренера 2023
Хто привчить до дисципліни,
Дасть детальний інструктаж?
Найсміливіший, найсильніший, Найкращий тренер наш!
Вітаємо з Днем тренера вас,
І бажаємо здоров’я і часу!
Творчого натхнення,
І яскравого повсякдення.
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