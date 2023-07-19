Хорватія запропонувала власні порти та залізниці для експорту зерна з України

Хорватія висловила намір допомогти Україні з експортом зерна. Зокрема в країні пропонують свою залізничну мережу та порти.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Громадське.
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Під час відкритих дебатів міністерського рівня на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 18 липня, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України, держсекретар з політичних питань Хорватії Франо Матушич заявив, що Хорватія готова надати Україні допомогу з пошуком нових напрямків для експорту зерна.
Він додав, що однією з альтернатив можуть стати залізнична мережа Хорватії та її порти в Адріатичному морі. «Не можна відмовити в допомозі тим, хто її потребує», — наголосив політик.
«Хорватія з перших днів російського вторгнення заявила, що стоїть на стороні України та її народу», — цитує слова Матушича «Укрінформ».
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