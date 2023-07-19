Повінь – зміна системи

Menu
Close

Хорватія запропонувала власні порти та залізниці для експорту зерна з України

19.07.2023

Хорватія висловила намір допомогти Україні з експортом зерна. Зокрема в країні пропонують свою залізничну мережу та порти.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Громадське.

Читай також: Рада ухвалила закон про доплати військовим

Під час відкритих дебатів міністерського рівня на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 18 липня, присвячених ситуації на тимчасово окупованих територіях України, держсекретар з політичних питань Хорватії Франо Матушич заявив, що Хорватія готова надати Україні допомогу з пошуком нових напрямків для експорту зерна. 

Він додав, що однією з альтернатив можуть стати залізнична мережа Хорватії та її порти в Адріатичному морі. «Не можна відмовити в допомозі тим, хто її потребує», — наголосив політик. 

«Хорватія з перших днів російського вторгнення заявила, що стоїть на стороні України та її народу», — цитує слова Матушича «Укрінформ». 

  • Київ виділить на оборону та потреби військових понад 1,1 мільярда гривень
  • Гурт Kozak System презентував потужну пісню “Українське сонце”
  • На Батьківщині-матері замінять герб до Дня Незалежності
  • На розвиток бізнесу в Харківській області виділили понад 7 мільйонів гривень
  • США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства
  • В Україні проведуть перевірку реєстру військовозобов’язаних
  • Україна стане членом НАТО – Остін
  • Фільм “Люксембург, Люксембург” з 14 липня доступний на MEGOGO
  • США вже поставили Україні касетні боєприпаси – Пентагон
  • Норвегія збільшить військову допомогу України на $240 млн
  • В Україні з’явились автошколи, адаптовані до потреб людей з інвалідністю
  • В Україну прибув спецпредставник Франції з питань відновлення
  • Україна заслуговує на членство в НАТО – Ердоган
  • Садовий розкритикував ЮНЕСКО через реакцію на ракетний удар Росії по центру Львова
 