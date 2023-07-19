Свіжий огляд російської пропаганди: про звернення Джонні Деппа, касетні боєприпаси і чергову вигадану карикатуру на Зеленського

Редакція Сhas News опублікувала черговий тижневий огляд російської пропаганди та її спростування.
13—19 липня у ворожому медіа-просторі ширилось таке:
- ❌ Росія досі не використовувала касетні боєприпаси
- ❌ Зеленському присвятили чергову карикатуру на обкладинці
- ❌ 47% одеситів виступають проти НАТО
- ❌ Джонні Депп записав звернення до росіян і збирається відвідати рф
Детальне спростування цих фейків та маніпуляцій читайте в матеріалі Сhas News Огляд і спростування пропаганди за 13—19 липня.
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