Свіжий огляд російської пропаганди: про звернення Джонні Деппа, касетні боєприпаси і чергову вигадану карикатуру на Зеленського

Редакція Сhas News опублікувала черговий тижневий огляд російської пропаганди та її спростування.

13—19 липня у ворожому медіа-просторі ширилось таке:

❌ Росія досі не використовувала касетні боєприпаси

❌ Зеленському присвятили чергову карикатуру на обкладинці

❌ 47% одеситів виступають проти НАТО

❌ Джонні Депп записав звернення до росіян і збирається відвідати рф

Детальне спростування цих фейків та маніпуляцій читайте в матеріалі Сhas News Огляд і спростування пропаганди за 13—19 липня.

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