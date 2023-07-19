Обстріл росіянами Одеси пов’язаний із «зерновою угодою» – Гуменюк

Обстріл росіянами Одеси пов’язаний скоріш за все з “зерновою угодою”, а не з ударом по Кримському мосту.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Незважаючи на те, що з усіх пропагандистських пабліків летіла “отвєточка” (за удар по Кримському мосту – ред.), ми розуміли, що атаки можливі, і вони не будуть в абсолюті прив’язані до конкретних подій. Ворог готувався, готувався давно і довго. І з того часу, як вони почали риторику про припинення “зернової угоди”, портова інфраструктура Одещини зазнавала вже не першого удару, і загрози лунали звідусіль”, – зазначила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, останнім часом напрям ворожої атаки більш-менш можна спрогнозувати.

Як повідомлялося, за попередніми даними, 17 липня близько четвертої ранку впала секція мосту через Керченську протоку. Перед цим пролунав вибух.

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв, що Росія помститься за удар по Кримському мосту.

Перед цим Росія заявила про припинення продовження дії Зернової угоди, яка була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі на 120 днів і кілька разів продовжувались.

Протиповітряна оборона вночі, 18 липня, збила усі шість ракет “Калібр”, якими росіяни атакували Одесу, і знищила 21 ворожий дрон Shahed-136 на підльоті з моря до Одеської області. Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об’єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь.

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