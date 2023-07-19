Путін передумав їхати на саміт у Південну Африку. Там його можуть арештувати

Офіс президента Південно-Африканської республіки заявив, що володимир путін не приїде на саміт БРІКС, який має відбутися невдовзі.

Замість президента рф на саміт приїде міністр закордонних справ росії Сергій Лавров. Також там будуть присутні представники Китаю, Бразилії та Індії.

Причиною такого рішення, ймовірно, є те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента рф та Уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової. А Південна Африка має зобов’язання перед МКС та повинна видати путіна, якщо він приїде на територію країни.

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