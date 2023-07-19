Іспанія оголосила про нову допомогу Україні

Іспанія відправила в Україну польовий госпіталь, а наступного тижня відправить ще чотири танки Leopard 2A4, 10 бронетранспортерів та іншу техніку.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише “Європейська правда”.

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Міністерка оборони Маргарита Роблес підкреслила важливість передачі Україні посиленого польового госпіталю, який має можливості для проведення невідкладної хірургії, необхідні післяопераційні приміщення, аптеку, стерилізаційну, лабораторію та два модулі для госпіталізації.

Напередодні госпіталь залишив Іспанію і 23 липня він прибуде до Польщі, звідки вирушить до України. Раніше українські лікарі та логістичний персонал пройшли підготовку в Сарагосі й вже готові до розгортання, збирання та експлуатації шпиталю в зоні бойових дій.

Вона також оголосила, що наступного тижня Іспанія морем відправить в Україну чотири бойові танки Leopard 2A4, десять бронетранспортерів і кілька всюдиходів, невеликі вантажівки та машини швидкої допомоги.

Роблес зазначила, що влітку буде відправлена нова партія легкого озброєння і боєприпасів великого калібру.

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