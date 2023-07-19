Місячний календар на серпень 2023: коли новий і повний Місяць

Місяць — не лише романтичний сусід Землі, але й сильне астрономічне тіло, фази якого впливають на усе живе на нашій планеті.

Chas News публікує місячний календар на липень 2023 року і нагадує, що варто і чого не варто робити у новий і повний Місяць.

Повний місяць у серпні 2023

Повний місяць, або повня у серпні 2023 відбудеться двічі:

1 серпня о 21:31 за Києвом,

о 21:31 за Києвом, 31 серпня о 4:35 за Києвом.

Як повний Місяць впливає на людину

Найбільший вплив повний Місяць чинить на жінок та психологічно неврівноважених людей. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Новий Місяць у серпні 2023

Новий, молодий Місяць, або молодик — це фаза Місяця, коли його екліптична довгота майже збігається із екліптичною довготою Сонця. Простіше кажучи, Сонце, Місяць і Земля знаходяться приблизно на одній прямій. «Приблизно», тому що коли вони розташовані точно на одній прямій — це вже сонячне затемнення. А так новий Місяць з Землі виглядає тоненьким серпом, який з кожною добою зростає.

У серпні 2023 року новий Місяць припадає на 16 серпня о 12:38 за Києвом.

Як новий Місяць впливає на людину

Під час молодика на людей впливає особливий енергетичний імпульс. В цей час добре планувати і починати нові справи, позбавлятися поганих звичок і старих образ. Новий Місяць — це початок, отже залишати в минулому погане і опановувати хороше.

Астрологи радять в цей час спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. І навпаки: недобрі наміри і помисли на молодика можуть призвести до неприємностей.

Фази Місяця серпень 2023

1 серпня — повний Місяць;

— повний Місяць; 2 — 15 серпня — спадний Місяць;

— спадний Місяць; 16 серпня — новий Місяць;

— новий Місяць; 17—30 серпня — зростаючий Місяць;

— зростаючий Місяць; 31 серпня — повний Місяць.

Місячний календар серпень 2023: сприятливі та несприятливі дні

Сприятливі місячні дні у серпні 2023 року: 6, 11, 21, 26.

Несприятливі місячні дні у серпні 2023 року: 1, 8, 16, 24, 31.

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