Президент підписав закон, який полегшує для військових звільнення в запас

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить військовослужбовцям звільнятися в запас.

Про це повідомили в Міноборони.

Тепер військові, яких військово-лікарські комісії під час воєнного стану визнали непридатними до військової служби, можуть бути звільнені в запас з переоглядом через 6-12 місяців.

Також закон встановлює обов’язковий випробувальний термін на один-шість місяців для бійців, яких прийняли на військову службу за контрактом вперше.

Нагадаємо, наприкінці червня Зеленський підписав закон про виплати та відпустки військовим.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.