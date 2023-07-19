Україна “повернула більше території за місяць, ніж росіяни захопили за рік”, – британська розвідка

Голова британської розвідки заявив, що він “оптимістично налаштований” щодо перемоги України у війні проти Росії, чиї сили втратили динаміку на полі бою.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише “Європейська правда”.
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Річард Мур сказав, що Україна “повернула більше території за місяць, ніж росіяни змогли завоювати за рік”, і що “схоже, що у російських військ мало шансів відновити темп”.
Саме Київ має “визначити” кінець війни, оскільки “більшість конфліктів закінчуються певними переговорами”, – додав він під час виступу в Празі в середу.
Слова Мура прозвучали в той час, коли Україна продовжує свій весняний контрнаступ проти російських військ. З моменту початку контрнаступу в червні бойові дії виявилися жорсткішими, ніж дехто очікував, а прогрес вимірюється сотнями метрів, а не десятками кілометрів.
Україна сподівалася використати цей поштовх для того, щоб вигнати значну кількість російських військ з української землі і переломити хід війни, сказав він.
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