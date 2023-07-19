ВСІ НА PIDPAL: Uyava на ВДНГ влаштує 2 дні потужної музики з хіп-хоп і попхедлайнерами

22 і 23 липня артпростір Uyava на ВДНГ запрошує всіх на PIDPAL. Запалювати просто неба будуть топові молоді українські хіп-хоп та попмузиканти — OTOY, ХАС, ALEKSEEV і багато інших.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

Читай також: Теми, які не звикли обговорювати вголос: вийшов перший випуск подкасту від Мішель Андраде та Аліни Гисевої

Музика — не єдина складова PIDPALного вікенду в Uyava. На додачу до концертів гостей чекають спортивні й танцювальні турніри, лекції з просування музики та маркети від українських streetwear-брендів.

Хедлайнерами HIP-HOP DAY 22 липня стануть:

OTOY — один із найбільш концептуальних реп-артистів, що встиг наробити галасу не тільки в українській музичній культурі, а й активно долучається до соціально-політичного життя країни;

ХАС — український хіп-хоп виконавець, репер та радіоведучий Назар Хассан, відомий участю в проєкті «Україна має талант» та як фіналіст «X-фактор»;

BOTASHE — львівські репери, які є авторами минулорічного хіта з актуальним посилом «ПНХ».

Також цього дня виступлять MBY, SAGE, Wavy Dem, NKNKT, blessbaby, FREAKY SIREN, YoxDen x Микола, The Curly, Santorin, Gunna та Burla.

Хедлайнери POP DAY 23 липня — це:

PARFENUIK — автор одного з головних суперхітів цього року — «Провела екскурсію» Ілля Парфенюк;

Alekseev — уже досвідчений попспівак, чвертьфіналіст 4-го сезону шоу «Голос країни» та лауреат у преміях M1 Music Awards та YUNA в номінації «Відкриття року»;

Настя Гонцул — відома блогерка й молода співачка, чиї пісні миттєво вірусяться в Tiktok і завжди завойовують любов слухачів.

Також цього дня на сцену вийдуть КИТ, DIMA ZHUK, SKRYGA, VLADLEN, 2TONE, YARIMA, Dima PROKOPOV, BRYKULETS, Тоні Браско та Alexander Teslenko.

PIDPAL збере молодих артистів не дарма. А і для того, аби вони провели час із користю. Під час заходу для них проводитимуть лекції від топових маркетологів та менеджерів відомих артистів. Зокрема, говоритимуть про:

просування в Tiktok від блогерки badactress;

стиль артиста від фешн-стилістки Анни Луньової;

художнє мистецтво від митця Murt Burner.

22 липня, на HIP-HOP DAY, відбудеться турнір із брейкдансу, у якому зможе взяти кожен охочий. Змагатимуться Pro Battles 1×1 та Kids Battles 1×1 (до 16 років включно). Суддями турніру стануть це відомі профі з брейк-тусовки b-boy Minik, b-boy Dimazda, b-boy Gadget, MC Crazy L та DJ KID.

23 липня, на POP DAY, на PIDPAL влаштують спортивні змагання: там проведуть турнір із баскетболу 3 на 3.

Також на маркеті PIDPAL можна буде купити речі від топових українських streetwear-брендів. Зокрема — Agnostic, Shift, Staff, HARD, SnapBack та інших.

Артпростір Uyava підклується про безпеку своїх гостей. Поряд із локацією розташовані два укриття та станція метро «Виставковий Центр».

Не пропустіть особливий музичний вікенд під знаком любові до українського хіп-хопу та попмузики. До зустрічі в артпросторі Uyava!

Квитки: https://bit.ly/3Q4Kjbt