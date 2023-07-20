Польща може передати Україні всі літаки МіГ-29, які перебувають на її озброєнні. Проте це станеться після того, як країна отримає літаки від західних партнерів.

Як передає Amazing Ukraine, про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич в інтерв’ю “Укрінформу“.

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“Поки що передано 10 МіГ-29, але не виключено, що Польща передасть решту — близько 20 літаків цього типу, які в них ще залишаються на озброєнні”, — повідомив посол.

Зварич зауважив, що швидше за все це станеться після того, як до Польщі почнуть надходити літаки від країн Заходу.

“Цей процес уже розпочався (Польща отримала від Південної Кореї перші винищувачі FA-50 — ред.). Польща зараз є серед 11 країн, які задекларували готовність розпочати тренування українських пілотів на F-16″, — пояснив посол.