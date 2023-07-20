У Херсоні внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені пункти видачі гуманітарної допомоги

Ворожим вогнем у Херсоні минулої доби пошкоджено пункти видачі гуманітарної допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Укрінформ“.

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«За минулу добу Херсонську міську територіальну громаду було обстріляно 22 рази, ворог використав для цього 82 снаряди», – зазначив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Як зазначається, ураження зафіксовані в Херсоні, Інженерному, Молодіжному, Садовому та Антонівці. Російськими обстрілами пошкоджено пункти видачі гуманітарної допомоги та житлові будинки.

Також у МВА повідомляють, що вночі було атаковано Суворовський район м. Херсона.

Унаслідок ворожих дій дві людини зазнали поранення різного ступеня важкості.

Своєю чергою, як інформує у Телеграмі начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов, протягом доби під ворожим вогнем окупантів опинилися Бериславська, Милівська та Тягинська територіальні громади. Серед них – с.Зміївка, с.Дудчани, с.Львове та с.Ольгівка.

Внаслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали руйнувань фермерське господарство, житлові будинки та господарські споруди мешканців, внаслідок обстрілу с.Ольгівка одну жінку поранено.

Поліція Херсонської області повідомляє, що армія РФ цілодобово гатила по Херсонщині з реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Постраждали населені пункти Бериславського та Херсонського районів.

«З лівого берега Дніпра та авіації російські військові обстріляли автомобільний міст та житлові квартали Херсона», – зазначають у поліції.