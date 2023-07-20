Президент відзначив державними нагородами 155 захисників та захисниць України, двох із них — посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами захисників та захисниць України. Йдеться в Указі 437/2023, оприлюдненому на сайті Офісу Президента України.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.
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Нагороди присвоєно «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
СТЕЦЯ Сергія Олеговича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БУДЗУЛЯКА Сергія Івановича — старшого лейтенанта
БУРДУНА Станіслава Євгенійовича — старшого лейтенанта
ВОЙЦЕХОВСЬКОГО Андрія Степановича — майора
ГВОЗДЕЦЬКОГО Олександра Сергійовича — капітана
ДЕГТЯРЬОВА Артема Олександровича — підполковника
ДЕРМАНСЬКОГО Віктора Миколайовича — майора
КАПАНЮКА Максима Дмитровича — капітана
КЛУШИНА Олексія Вікторовича — капітана медичної служби
КОВАЛЕНКА Андрія Сергійовича — лейтенанта
КОВАЛЬЧУКА Ярослава Вячеславовича — капітана
КОЗИРЯ Володимира Леонідовича — старшого лейтенанта
КОНКУЛЬОВСЬКОГО Ігоря Степановича — старшого лейтенанта
КОРОЛЮКА Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта
ЛЯШУКА Юрія Михайловича — підполковника
МАКСИМОВА Михайла Євгеновича — лейтенанта
РУДЕНКА Владислава Володимировича — лейтенанта
СИНЯВСЬКОГО Ігоря Анатолійовича — підполковника
ФЕДОРУКА Владислава Володимировича — майора
Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня
БАРКОВА Ярослава Андрійовича — старшого сержанта
БЕЗВЕРХОГО Руслана Романовича — головного сержанта
БЄЛІКОВА Олексія Олександровича — молодшого сержанта
БУТОЛІНА Максима Леонідовича — старшого сержанта
КАЛЮЖНУ Пелагію Сергіївну — молодшого сержанта
КОВАЛЕНКА Антона Ростиславовича — молодшого сержанта
КРАВЧУКА Максима Леонідовича — головного сержанта
МЕНКЛЕБЕЯ Віталія Олександровича — молодшого сержанта
ПАНЬКІВА Едуарда Олеговича — старшого солдата
ПТУШКА Ігоря Володимировича — старшого солдата
ШІШОЛУ Андрія Андрійовича — старшого сержанта
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
АБРАМЕНКА Ігоря Петровича — солдата
АМІРХАНЯНА Олександра Юліановича — старшого солдата
АНТОХІНА Едуарда Сергійовича — солдата
БАБЕНКА Дениса Вадимовича — майора
БАРАНОВА В’ячеслава Юрійовича — молодшого сержанта
БЕЗРУКАВОГО Віталія Андрійовича — головного сержанта
БЕЛЬЧЕНКОВА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта
БЕРЕЖНУ Карину Сергіївну — солдата
БЕРЕЖНОГО Євгена Валентиновича — старшого солдата
БЕРЕЖНОГО Ярослава Сергійовича — солдата
БЄЛАНА Максима Вікторовича — сержанта
БЄЛКОВА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
БЄЛУЩЕНКА Дениса Петровича — старшого солдата
БОЙКА Максима Михайловича — молодшого сержанта
БОЛГАРОВА Євгенія Вікторовича — солдата
БОЛОГА Людвика Людвиковича — старшого солдата
ГОЛОВІНОВА Дениса Олександровича — старшого лейтенанта
ДАУДРІХА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
ДУДАРЯ Руслана Ігоровича — сержанта
ЗІНЧЕНКА Владислава Едуардовича — молодшого сержанта
ЗУЄНКА Антона Юрійовича — старшого солдата
ІВАНЧЕНКА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
ІВЖЕНКО Валентину Миколаївну — солдата
КАЛАШНИКОВА Юрія Олександровича — солдата
КАПРАЛЕНКА Олексія Павловича — старшого солдата
КАПУСТУ Андрія Андрійовича — солдата
КАРТАШЕВУ Аліну Валеріївну — головного сержанта
КАЦАНЕНКА Богдана Анатолійовича — старшого солдата
КИЛИМИНЧУКА Максима Олеговича — старшого солдата
КИРИЧЕНКА Владислава Юрійовича — солдата
КІРПІКА Євгена Анатолійовича — капітана
КОБЕРНИКА Андрія Сергійовича — лейтенанта
КОЛІСНИКА Романа Михайловича — старшого лейтенанта
КОРНЄЄНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
КОРНІЄНКА Дмитра Дмитровича — сержанта
КОРЧАГІНА Ігоря Павловича — майора
КРАСІКОВА Андрія Володимировича — сержанта
КРИЖАНСЬКОГО Родіона Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
МАЙСТРЕНКА Павла Миколайовича — солдата
МАЛЬСЬКОГО Володимира Миколайовича — молодшого сержанта
ОСТАПЕНКА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта
ОЧЕРЕТЯНОГО Віталія Григоровича — старшого сержанта
ПАВЛЕНКА Леоніда Миколайовича — солдата
ПАВЛОВА Олександра Олексійовича — солдата
ПАВЛУШКА Юрія Петровича — старшого солдата
ПАЛЬКА Романа Ярославовича — солдата
ПАНФІЛОВА Олександра Андрійовича — головного сержанта
ПАСТУШНОГО Віталія Олександровича — старшого сержанта
ПАСТУШКА Ігоря Васильовича — старшого солдата
ПЕТРЕНКА Богдана Михайловича — старшого лейтенанта
ПЕТРИШИНА Максима Андрійовича — старшого сержанта
ПЕТРІШКА Даніеля Васильовича — старшого лейтенанта
ПИРКОВСЬКОГО Тимура Віталійовича — солдата
ПОГОРЄЛОВА Євгена Євгеновича — солдата
ПОЛАМАРЧУКА Романа Миколайовича — солдата
ПОЛЯКОВА Руслана Юрійовича — солдата
ПОЛЯНСЬКОГО Микиту Юрійовича — молодшого сержанта
ПОПЛАВКУ Івана Івановича — солдата
ПСЬОЛА Віталія Анатолійовича — сержанта
ПУЦАНКОВА Дмитра Миколайовича — солдата
РАДЮКОВА Олександра Івановича — лейтенанта
РЕЗУНОВА Данила Геннадійовича — солдата
РИБАЛКА Сергія Петровича — старшого солдата
РИБКУ Костянтина Юрійовича — сержанта
РОМАНЕНКА Володимира Валентиновича — сержанта
РОМАНОВИЧА Ростислава Григоровича — солдата
САЛЬНІКА Артема Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта
СВЄЖЕНЦЕВА Павла Павловича — солдата
СЕМЬОНОВА Дмитра Ігоровича — солдата
СЕРЕБРЯНИКОВУ Ганну Олександрівну — солдата
СІЛЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта
СКОРОБАГАТЬКА Олега Миколайовича — старшого солдата
ТІТОВА Артура Альбертовича — солдата
ТРОЦКОВЦЯ Ігоря Олександровича — старшого лейтенанта
ТУМАНОВСЬКОГО Олексія Олеговича — солдата
УСТІЧА Федора Олеговича — старшого солдата
ФУРСА Руслана Івановича — головного сержанта
ХОМЕНКА Максима Олександровича — молодшого сержанта
ХОХУЛЮ Ігоря Володимировича — капітана
ХРУСТАЛЬОВА Валерія Валерійовича — солдата
ЧАЙКОВСЬКОГО Олега Ігоровича — лейтенанта
ЧАПЛИНСЬКОГО Дмитра Леонідовича — старшого солдата
ЧЕБОТАРЕНКА Олександра Вікторовича — солдата
ЧЕРНОЖУКОВУ Олену Олександрівну — старшого лейтенанта
ЧИРКОВА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта
ЧУВАЛЬСЬКОГО Назара Петровича — солдата
ШЕЛЕСТА Михайла Олександровича — солдата
ШИКАРІ Миколу Рустамовича — сержанта
ШИРОКОВА Ігоря Миколайовича — солдата
ШУТЬКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта
ЮРЧЕНКА Вадима Анатолійовича — полковника
ЯСЬКА Дениса Валерійовича — солдата
ЯШНІКОВА Олексія Олексійовича — лейтенанта
ЯШНОГО Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
АЛХІМОВА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта
БОГАЧОВА Олександра Сергійовича — сержанта
БОГАЧОВА Романа Сергійовича — молодшого сержанта
БОЖКА Антона Анатолійовича — солдата
ВАРЕННЮ Миколу Васильовича — солдата
ВАСИЛЬЄВА Руслана Станіславовича — старшого солдата
ВАСИЛЬЧЕНКОВА Сергія Васильовича — солдата
ВЕНГЕРУКА Леоніда Олександровича — солдата
ВЛАЩУКА Юрія Сергійовича — солдата
ГАЛДІНА Станіслава Вадимовича — солдата
ГЕТЬМАНЦЯ Сергія Володимировича — старшого солдата
ГУРЖІЯ Павла Миколайовича — солдата
ЖДАНЮКА Євгена Миколайовича — старшого солдата
ЗАДВОРНОГО Володимира Олександровича — молодшого сержанта
ЗАЛЕВСЬКОГО Антона Леонідовича — сержанта
ЗЕМЛЯНСЬКОГО Михайла Михайловича — молодшого сержанта
ІВАСИШИНА Івана Івановича — молодшого лейтенанта
КРЮКОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
КУКОВЯНУ Миколу Афанасійовича — молодшого сержанта
ЛЬВОВИЧА Дениса Григоровича — солдата
ЛЯШЕНКА Михайла Анатолійовича — головного сержанта
МАТЛАХА Сергія Володимировича — підполковника
МЕШКОВА Богдана Олександровича — старшого солдата
МИХАЛОЧКІНА Руслана Володимировича — старшого солдата
МУРЗІНА Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта
НЕДВИГУ Олександра Миколайовича — солдата
НІКІТЕНКА Івана Олександровича — солдата
НУЖНОГО Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта
ПОРХУНА Богдана Анатолійовича — старшого солдата
ТУРКОТА Олега Юрійовича — солдата
Нагородити медаллю «За врятоване життя»
НЕЧИПОРУКА Дениса Андрійовича — старшого солдата.
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