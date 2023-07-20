Президент відзначив державними нагородами 155 захисників та захисниць України, двох із них — посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами захисників та захисниць України. Йдеться в Указі 437/2023, оприлюдненому на сайті Офісу Президента України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє АрміяInform.

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Нагороди присвоєно «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку».

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

СТЕЦЯ Сергія Олеговича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БУДЗУЛЯКА Сергія Івановича — старшого лейтенанта

БУРДУНА Станіслава Євгенійовича — старшого лейтенанта

ВОЙЦЕХОВСЬКОГО Андрія Степановича — майора

ГВОЗДЕЦЬКОГО Олександра Сергійовича — капітана

ДЕГТЯРЬОВА Артема Олександровича — підполковника

ДЕРМАНСЬКОГО Віктора Миколайовича — майора

КАПАНЮКА Максима Дмитровича — капітана

КЛУШИНА Олексія Вікторовича — капітана медичної служби

КОВАЛЕНКА Андрія Сергійовича — лейтенанта

КОВАЛЬЧУКА Ярослава Вячеславовича — капітана

КОЗИРЯ Володимира Леонідовича — старшого лейтенанта

КОНКУЛЬОВСЬКОГО Ігоря Степановича — старшого лейтенанта

КОРОЛЮКА Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта

ЛЯШУКА Юрія Михайловича — підполковника

МАКСИМОВА Михайла Євгеновича — лейтенанта

РУДЕНКА Владислава Володимировича — лейтенанта

СИНЯВСЬКОГО Ігоря Анатолійовича — підполковника

ФЕДОРУКА Владислава Володимировича — майора

Нагородити орденом «За мужність» ІІ ступеня

БАРКОВА Ярослава Андрійовича — старшого сержанта

БЕЗВЕРХОГО Руслана Романовича — головного сержанта

БЄЛІКОВА Олексія Олександровича — молодшого сержанта

БУТОЛІНА Максима Леонідовича — старшого сержанта

КАЛЮЖНУ Пелагію Сергіївну — молодшого сержанта

КОВАЛЕНКА Антона Ростиславовича — молодшого сержанта

КРАВЧУКА Максима Леонідовича — головного сержанта

МЕНКЛЕБЕЯ Віталія Олександровича — молодшого сержанта

ПАНЬКІВА Едуарда Олеговича — старшого солдата

ПТУШКА Ігоря Володимировича — старшого солдата

ШІШОЛУ Андрія Андрійовича — старшого сержанта

Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня

АБРАМЕНКА Ігоря Петровича — солдата

АМІРХАНЯНА Олександра Юліановича — старшого солдата

АНТОХІНА Едуарда Сергійовича — солдата

БАБЕНКА Дениса Вадимовича — майора

БАРАНОВА В’ячеслава Юрійовича — молодшого сержанта

БЕЗРУКАВОГО Віталія Андрійовича — головного сержанта

БЕЛЬЧЕНКОВА Сергія Миколайовича — молодшого сержанта

БЕРЕЖНУ Карину Сергіївну — солдата

БЕРЕЖНОГО Євгена Валентиновича — старшого солдата

БЕРЕЖНОГО Ярослава Сергійовича — солдата

БЄЛАНА Максима Вікторовича — сержанта

БЄЛКОВА Андрія Володимировича — молодшого сержанта

БЄЛУЩЕНКА Дениса Петровича — старшого солдата

БОЙКА Максима Михайловича — молодшого сержанта

БОЛГАРОВА Євгенія Вікторовича — солдата

БОЛОГА Людвика Людвиковича — старшого солдата

ГОЛОВІНОВА Дениса Олександровича — старшого лейтенанта

ДАУДРІХА Андрія Володимировича — молодшого сержанта

ДУДАРЯ Руслана Ігоровича — сержанта

ЗІНЧЕНКА Владислава Едуардовича — молодшого сержанта

ЗУЄНКА Антона Юрійовича — старшого солдата

ІВАНЧЕНКА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

ІВЖЕНКО Валентину Миколаївну — солдата

КАЛАШНИКОВА Юрія Олександровича — солдата

КАПРАЛЕНКА Олексія Павловича — старшого солдата

КАПУСТУ Андрія Андрійовича — солдата

КАРТАШЕВУ Аліну Валеріївну — головного сержанта

КАЦАНЕНКА Богдана Анатолійовича — старшого солдата

КИЛИМИНЧУКА Максима Олеговича — старшого солдата

КИРИЧЕНКА Владислава Юрійовича — солдата

КІРПІКА Євгена Анатолійовича — капітана

КОБЕРНИКА Андрія Сергійовича — лейтенанта

КОЛІСНИКА Романа Михайловича — старшого лейтенанта

КОРНЄЄНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

КОРНІЄНКА Дмитра Дмитровича — сержанта

КОРЧАГІНА Ігоря Павловича — майора

КРАСІКОВА Андрія Володимировича — сержанта

КРИЖАНСЬКОГО Родіона Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

МАЙСТРЕНКА Павла Миколайовича — солдата

МАЛЬСЬКОГО Володимира Миколайовича — молодшого сержанта

ОСТАПЕНКА Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта

ОЧЕРЕТЯНОГО Віталія Григоровича — старшого сержанта

ПАВЛЕНКА Леоніда Миколайовича — солдата

ПАВЛОВА Олександра Олексійовича — солдата

ПАВЛУШКА Юрія Петровича — старшого солдата

ПАЛЬКА Романа Ярославовича — солдата

ПАНФІЛОВА Олександра Андрійовича — головного сержанта

ПАСТУШНОГО Віталія Олександровича — старшого сержанта

ПАСТУШКА Ігоря Васильовича — старшого солдата

ПЕТРЕНКА Богдана Михайловича — старшого лейтенанта

ПЕТРИШИНА Максима Андрійовича — старшого сержанта

ПЕТРІШКА Даніеля Васильовича — старшого лейтенанта

ПИРКОВСЬКОГО Тимура Віталійовича — солдата

ПОГОРЄЛОВА Євгена Євгеновича — солдата

ПОЛАМАРЧУКА Романа Миколайовича — солдата

ПОЛЯКОВА Руслана Юрійовича — солдата

ПОЛЯНСЬКОГО Микиту Юрійовича — молодшого сержанта

ПОПЛАВКУ Івана Івановича — солдата

ПСЬОЛА Віталія Анатолійовича — сержанта

ПУЦАНКОВА Дмитра Миколайовича — солдата

РАДЮКОВА Олександра Івановича — лейтенанта

РЕЗУНОВА Данила Геннадійовича — солдата

РИБАЛКА Сергія Петровича — старшого солдата

РИБКУ Костянтина Юрійовича — сержанта

РОМАНЕНКА Володимира Валентиновича — сержанта

РОМАНОВИЧА Ростислава Григоровича — солдата

САЛЬНІКА Артема Анатолійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СВЄЖЕНЦЕВА Павла Павловича — солдата

СЕМЬОНОВА Дмитра Ігоровича — солдата

СЕРЕБРЯНИКОВУ Ганну Олександрівну — солдата

СІЛЕНКА Андрія Олександровича — молодшого сержанта

СКОРОБАГАТЬКА Олега Миколайовича — старшого солдата

ТІТОВА Артура Альбертовича — солдата

ТРОЦКОВЦЯ Ігоря Олександровича — старшого лейтенанта

ТУМАНОВСЬКОГО Олексія Олеговича — солдата

УСТІЧА Федора Олеговича — старшого солдата

ФУРСА Руслана Івановича — головного сержанта

ХОМЕНКА Максима Олександровича — молодшого сержанта

ХОХУЛЮ Ігоря Володимировича — капітана

ХРУСТАЛЬОВА Валерія Валерійовича — солдата

ЧАЙКОВСЬКОГО Олега Ігоровича — лейтенанта

ЧАПЛИНСЬКОГО Дмитра Леонідовича — старшого солдата

ЧЕБОТАРЕНКА Олександра Вікторовича — солдата

ЧЕРНОЖУКОВУ Олену Олександрівну — старшого лейтенанта

ЧИРКОВА Дмитра Сергійовича — старшого лейтенанта

ЧУВАЛЬСЬКОГО Назара Петровича — солдата

ШЕЛЕСТА Михайла Олександровича — солдата

ШИКАРІ Миколу Рустамовича — сержанта

ШИРОКОВА Ігоря Миколайовича — солдата

ШУТЬКА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта

ЮРЧЕНКА Вадима Анатолійовича — полковника

ЯСЬКА Дениса Валерійовича — солдата

ЯШНІКОВА Олексія Олексійовича — лейтенанта

ЯШНОГО Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

АЛХІМОВА Сергія Сергійовича — молодшого сержанта

БОГАЧОВА Олександра Сергійовича — сержанта

БОГАЧОВА Романа Сергійовича — молодшого сержанта

БОЖКА Антона Анатолійовича — солдата

ВАРЕННЮ Миколу Васильовича — солдата

ВАСИЛЬЄВА Руслана Станіславовича — старшого солдата

ВАСИЛЬЧЕНКОВА Сергія Васильовича — солдата

ВЕНГЕРУКА Леоніда Олександровича — солдата

ВЛАЩУКА Юрія Сергійовича — солдата

ГАЛДІНА Станіслава Вадимовича — солдата

ГЕТЬМАНЦЯ Сергія Володимировича — старшого солдата

ГУРЖІЯ Павла Миколайовича — солдата

ЖДАНЮКА Євгена Миколайовича — старшого солдата

ЗАДВОРНОГО Володимира Олександровича — молодшого сержанта

ЗАЛЕВСЬКОГО Антона Леонідовича — сержанта

ЗЕМЛЯНСЬКОГО Михайла Михайловича — молодшого сержанта

ІВАСИШИНА Івана Івановича — молодшого лейтенанта

КРЮКОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

КУКОВЯНУ Миколу Афанасійовича — молодшого сержанта

ЛЬВОВИЧА Дениса Григоровича — солдата

ЛЯШЕНКА Михайла Анатолійовича — головного сержанта

МАТЛАХА Сергія Володимировича — підполковника

МЕШКОВА Богдана Олександровича — старшого солдата

МИХАЛОЧКІНА Руслана Володимировича — старшого солдата

МУРЗІНА Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта

НЕДВИГУ Олександра Миколайовича — солдата

НІКІТЕНКА Івана Олександровича — солдата

НУЖНОГО Віталія Анатолійовича — молодшого сержанта

ПОРХУНА Богдана Анатолійовича — старшого солдата

ТУРКОТА Олега Юрійовича — солдата

Нагородити медаллю «За врятоване життя»

НЕЧИПОРУКА Дениса Андрійовича — старшого солдата.