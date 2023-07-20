В Україні розробляють концепції відбудови зруйнованих типових шкіл

Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки, ГО «Mariupol Reborn» та Big City Lab підписали меморандум про запуск пілотного проєкту для п’яти типових шкіл, які реконструюють відповідно до потреб та вимог нових реалій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє “Укрінформ“.

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«У межах нової стратегії важливим є питанням простору, у якому навчаються діти, його безпечність та безбар’єрність, наявність укриттів. Ми хочемо показати, як кардинально можуть бути трансформовані радянські приміщення. Як вони із сірих конструкцій, позбавлених розуміння потреб сучасної особистості, перетворюються в центри життя громади. Розроблені 5 типових концепцій, пропілотовані в п’яти областях, – це старт масштабної трансформації закладів освіти по всій країні», – зазначив міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, через те, що учні у школах проводять значну частину свого часу, важливо, у яких умовах відбувається освітній процес і формування дітей як особистостей. Школи мають позбутися радянського минулого, нефункціональних приміщень та нераціонального використання простору. Саме тому будуть розроблені концепції з урахуванням вимог та потреб нової реальності.

Федоров уточнив, що спершу проєкти реалізують у п’яти школах, які відберуть для пілотного етапу. За його результатами МОН отримає розроблені концепції для подальшої розбудови нової системи архітектури шкіл. Архітектурна трансформація відображатиме цінності Нової української школи. А також передбачатиме сучасний дизайн, наявність укриттів, створення функціональних просторів.