Консалтингова група «А-95» спрямує на оборону країни ще 5,5 млн грн

Більшість прибутку від конференції Petroleum Ukraine 2023, а саме 5,5 млн грн, Консалтингова група «А-95» спрямує на підтримку військових України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ENKORR.

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«Ми зібрались із силами і заробили для наших захисників 5,5 млн грн. З них 3 млн прямують на фонд «Люті пташки». Це FPV-дрони – головне, на наш погляд, що наразі потрібно», — зазначив директор «А-95» Сергій Куюн.

Ще 500 тис. грн, з його слів, буде спрямовано у Фонд Сергія Притули. Решта 2 млн грн залишається на поточні благодійні проєкти «А-95», зокрема 200 тис. грн вже відправлені на «нічний» дрон.

«Дякую нашим партнерам, клієнтам, друзям! Низький уклін нашим героям-захисникам!» — заявив глава компанії.

Зазначимо, Консалтингова група «А-95» активно допомагає своїй країні в боротьбі з російським окупантом. Зокрема понад 4 млн грн, отриманих від проведення минулорічної конференції Fuel for Ukraine, було передано українським благодійним фондам і волонтерам. За перше півріччя 2023 року донати «А-95» на адресу фондів, волонтерів, військових підрозділів і окремих бійців становили понад 4 млн грн.