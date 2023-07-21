На Одещині четвертою атакою за тиждень ворог знищив 120 тонн збіжжя

В ніч з 20 на 21 липня ворожі ракети влучили по території сільгосппідприємства і пошкодили складські приміщення та сільськогосподарську техніку. Також пошкоджень зазнала і рятувальна техніка ДСНС, яка прибула для гасіння пожежі та перебувала на території агрофірми в момент другого влучання ракети по території того ж підприємства. Вибуховою хвилею були пошкоджені фасади та вікна приватних житлових будинків, розташованих неподалік.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила поліція Одеської області.

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Двоє людей звернулись по медичну допомогу. Слідчими поліції Одещини відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). За словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, вночі сталася четверта за тиждень атака країни-терориста на Одеську область.

На світанку росіяни випустили ракети типу «Калібр» з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.