Відновлення повноцінного морського експорту дасть Україні додаткові $18 млрд на рік

Відновлення вільного судноплавства у Чорному морі та повернення до повноцінної роботи українських портів дозволить Україні отримувати додаткові 18 млрд дол. валютної виручки на рік.

Як передає Amazing Ukraine, такі розрахунки навів голова Федерації роботодавців України Руслан Іллічов в ефірі 24 каналу.

Читай також: У Литві планують закупити 500 дронів для України до Дня Незалежності

Він вважає, що Україна має скористатися поточною ситуацією навколо зернової угоди і докласти зусиль для того, щоб відновити функціонування не тільки зернового коридору, а загалом морської торгівлі.

«Ми порахували, що за рік це приблизно 135 мільярдів гривень надходжень, десь 18 мільярдів доларів валютної виручки. І ми рахували зайнятість: при таких оптимістичних розрахунках близько 500 тисяч робочих місць може бути відновлено. Тобто цифри цілком реальні, розуміючи, які обсяги торгівлі ішли через морські шляхи», – зазначив він.

За словам Іллічова, відсутність доступу до морських перевезень негативно впливає загалом на економіку України, а не лише на агросектор.

«Страждають всі галузі, тому що до війни саме через порти здійснювалося дуже багато експортно-імпортних операцій. Якщо дивитися в розрізі конкретних галузей, яким було дуже важко компенсувати відсутність експорту через порти, то, звичайно, це металургія, це гірничо-металургійний комплекс, це кольорова металургія, трубна промисловість, хімічна промисловість, енергетика, тому що насправді там мова іде і про вугілля. Багато експортувалося будівельних матеріалів, цемент, навіть досить значну частину керамічної плитки ми вивозили через морські порти», – пояснив він.

Тож наразі головне завдання України – домовлятися про посилення позиції НАТО, передачу додаткових засобів протиракетної оборони та докладати дипломатичних зусиль для співпраці з країнами глобального півдня, вважає експерт.

Паралельно, на думку Руслана Іллічова, важливо запроваджувати фонд гарантійної компенсації шкоди, яка може бути заподіяна судам, що заходять в Україну. Розповсюджувати його варто на всі типи товарів. Ще один крок – забезпечення супроводу, можливо, торгівельних караванів.