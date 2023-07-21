Привітання з Днем Української Державності 2023: вірші та картинки

28 липня 2022 року Україна вперше відзначила День Української Державності, встановлений Указом Президента України від 24 серпня 2021 року №423 з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого.

Команда Amazing Ukraine підготувала найкращі привітання з Днем Української Державності.

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Привітання з Днем Української Державності 2023

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Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам’ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє.

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Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім’ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 2023

З національним святом українського народу –

Ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

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з Днем Української Державності 2023

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов’їну

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Ми різні з материнської колиски,

Та всі ми діти щирої землі.

В родині вільній всі ми – українці,

Ми України доньки і сини.

Благословенна у віках земля

З хлібами щедрими під небом синім,

Велично й впевнено зійшла зоря

Нової України!

Вона в моїй душі, в серцях людей,

У радощах та у скрутну годину.

Ім’я її прекрасне і святе –

Повіримо в Україну!

Вона добро несе в новітній світ,

Довічну віру й пісню солов’їну.

Тож пам’ятаймо пращурів завіт –

Любити Україну!

Правічна і нескорена земля

Хлібами сходить у прийдешню днину.

Допоки світить праведна зоря –

Шануймо Україну!

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Якось каже мати сину:

– Я молюсь за Україну,

Щоб народ щасливим був,

Про негоди позабув,

Із домівок, хат усіх,

Хай луна дитячий сміх,

Хай шанують стариків,

Скрізь звучить веселий спів,

Хай обходить всіх ненастя,

Серце хай тремтить від щастя!

І я вірю, Матір Божа

Україні допоможе!

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Привітання з Днем Української Державності 2023