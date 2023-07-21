США нададуть Україні додаткову допомогу вартістю $15 млн. для впровадження програм у сфері психологічного здоров’я та психосоціальної підтримки

Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер оголосила, що USAID виділить додаткові кошти на потреби розвитку у сумі $15 млн. з метою подальшого зміцнення своїх програм у сфері психологічного здоров’я та психосоціальної підтримки – у т.ч. у рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської зі впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.
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Розв’язана Російською Федерацією жорстока повномасштабна війна, що триває вже понад 500 днів, лягає надважким тягарем на систему послуг у сфері психологічного здоров’я, бо військова навала Росії завдає психологічних травм мешканцям усіх українських регіонів. Аби допомогти Україні забезпечити ці потреби, з лютого 2022 року USAID спрямувало майже $36 млн. коштів на те, щоб розширити доступ до послуг у сфері психологічного здоров’я та психосоціальної підтримки по всій території країни.
Оголошені сьогодні нові обсяги допомоги забезпечать подальше зміцнення програм і проєктів USAID, які мають сприяти стійкості української системи послуг у сфері психологічного здоров’я та психосоціальної підтримки. USAID тісно співпрацюватиме з Урядом України та Ініціативою Першої леді з питань ментального здоров’я з тим, щоб зміцнити систему надання послуг і забезпечити розробку нової національної моделі та програми ментального здоров’я і психологічної допомоги. Ці заходи мають на меті вдосконалити навички українських фахівців у сфері психологічного здоров’я та їхню здатність надавати відповідні послуги.
Починаючи з 2015 року, USAID допомагає надавати послуги у сфері психологічного здоров’я українським ветеранам. Це включає впровадження методики CETA (терапевтичного підходу на основі спільних елементів – Common Elements Treatment Approach) – моделі немедикаментозної психологічної допомоги, яка довела свою ефективність у лікуванні психічних розладів в Україні. Поряд із реагуванням на нагальні проблеми, що виникають внаслідок вторгнення Росії, мета USAID також полягає у тому, щоб допомогти Україні створити єдину, комплексну, доступну та стійку систему надання послуг у сфері психологічного здоров’я, здатну забезпечити довготермінові потреби українського суспільства.
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