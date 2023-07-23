Росіяни влучили у Спасо-Преображенський собор в Одесі

Окупанти атакували Одесу та влучили у Спасо-Преображенський кафедральний собор (УПЦ МП), де була сильна пожежа: порушено фундамент, знесло частину даху. Постраждали православні святині.
Про це інформує Amazing Ukraine.
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“Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору… Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь”, – зазначив президент України Володимир Зеленський, коментуючи руйнівну атаку росіян на Одесу.
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Спасо-Преображенський кафедральний собор – найбільший православний храм Одеси. У 1936 році храм був зруйнований більшовиками. Відновили його лише у 2005 році. Собор має статус Пам’ятника культурної спадщини України. У 2023 році його було внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Цікаво, що у 2010 році храм відвідав патріарх РПЦ Кирил.
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