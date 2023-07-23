Для повного розмінування територій Україні знадобиться близько 800 років

За півтора року війни в Україні наземні міни поряд із нерозірваними бомбами, артилерійськими снарядами та іншими смертоносними побічними продуктами боїв забруднили територію країни розміром з Уругвай. Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Для розмінування знадобляться сотні років.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише The Washington Post.

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Перетворення України на небезпечну зону – це лихо такого масштабу, якого рідко коли бачили, і для його усунення можуть знадобитися сотні років і мільярди доларів.

“Величезна кількість боєприпасів в Україні просто безпрецедентна за останні 30 років. Нічого подібного ніде немає”, – сказав директор програм британської благодійної організації Mines Advisory Group Грег Кроутер.

Згідно з нещодавнім звітом аналітичного центру зі Словаччини GLOBSEC, близько 30% території України потребуватиме тривалих, дорогих і небезпечних операцій з розмінування.

Хоча бойові дії, що тривають, унеможливлюють точні дослідження, очевидно, що масштаби і концентрація боєприпасів в Україні більші, ніж в інших сильно замінованих країнах, таких як Афганістан і Сирія.

Міжнародна некомерційна організація HALO Trust за допомогою інформації з відкритих джерел відстежила понад 2300 інцидентів в Україні, під час яких було виявлено боєприпаси, що потребують знешкодження. При цьому інформація про такі події значно занижена і дані неповні.

Міни вже завдали великої шкоди. Від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року до липня 2023 року ООН зафіксувала 298 жертв серед мирного населення від вибухонебезпечних предметів. Серед них 22 дітей. 632 цивільні особи дістали поранення.

Сапер служби екстреної допомоги України Владислав Соколов розповів The Washington Post, що один із його друзів, теж сапер, 2022 року втратив ногу під час роботи на мінному полі під Краматорськом. Зараз друг вчиться ходити на протезі.

Український військовий хірург Дмитро Мялковський від початку війни оперує мінні поранення. У п’ятницю в лікарні в Запорізькій області йому довелося врятувати життя пацієнта, який підірвався на міні, ампутувавши дві ноги.

“Я досі не знаю, чи виживе він”, – сказав лікар.

Обидві сторони у війні використовують міни. Росія сильно замінувала свої лінії фронту в очікуванні контрнаступу України і широко застосовує заборонені протипіхотні міни. На них підриваються як військові, так і мирні жителі.

Російські сили використовували щонайменше 13 типів протипіхотних мін, а також міни-пастки, що активуються жертвами. Наявні дані свідчать про те, що влітку 2022 року Україна також застосувала принаймні один тип протипіхотних мін – реактивну фугасну міну ПФМ – у районі Ізюма, пише видання.

Протитанкові міни, для детонації яких зазвичай потрібна величезна вага, не заборонені міжнародним співтовариством, хоча будь-який вибуховий пристрій, який може бути ненавмисно підірваний цивільною особою, може вважатися протипіхотною міною згідно з Договором про заборону мін 1997 року, учасником якого є Україна, але не Росія або США.

І російські, і українські сили застосовували протитранспортні міни.

США включили два типи мін у свої пакети допомоги Україні: дистанційну протитанкову мінну систему, яка використовує 155-міліметрові артилерійські снаряди для створення тимчасових мінних полів, запрограмованих на самознищення, і протитанкові міни M21, які потребують великої сили для детонації, але не самознищуються, що викликає побоювання з приводу подальшого знешкодження.

Сильно замінована оборона Росії уповільнює контрнаступ України. Хоча використовуються спеціалізовані машини для розмінування, міни встановлені настільки густо, що сапери змушені розчищати шляхи вручну.

Гуманітарні операції з розмінування вкрай повільні, виснажливі й дорогі. Вони проходять у різних частинах України, зокрема навколо Києва.

За оцінками експертів, гуманітарне розмінування, здійснюване приблизно 500 командами зараз, займе 757 років.

Команди з розмінування метр за метром ідуть місцевістю, використовуючи металошукачі, а інколи й собак, розкопуючи кожен горбик, не знаючи, чи знайдуть вони нешкідливий цвях, чи смертоносну міну.

За оцінками GLOBSEC, один сапер може очистити від 14 до 24 квадратних метрів на день, залежно від місцевості та концентрації вибухових речовин.

Існує стійкий ринок “чорних саперів”, які пропонують поспішне і часто ненадійне розчищення без офіційної сертифікації.

Експерти Світового банку вважають, що розмінування України коштує 2-8 долари за квадратний метр. У найближчі 10 років воно обійдеться в 37,4 мільярда доларів. Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)