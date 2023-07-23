Ryanair інвестує понад три мільярди доларів у відновлення українського ринку авіаперевезень

Ryanair планує інвестувати приблизно три мільярди доларів у відновлення українського ринку авіаперевезень.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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Ірландський лоукостер планує відкрити 75 маршрутів до Європи протягом восьми тижнів, щойно повітряний простір України буде визнано безпечним. Це дозволить виконувати 600 рейсів щотижня.
Інвестиційний план Ryanair з відновлення перельотів також передбачає розміщення 30 нових літаків Boeing MAX у трьох основних аеропортах — в Києві, Львові та Одесі.
Авіакомпанія хотіла би відкрити щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом і Одесою.
Водночас Європейська організація з безпеки повітряної навігації прогнозує, що цивільний авіапростір України залишиться закритим до 2029 року.
Нагадаємо, 20 липня до Києва прибули керівники авіакомпанії Ryanair. Вони оглянули стан аеропорту «Бориспіль» і його готовність до відновлення польотів, щойно це стане можливим.
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