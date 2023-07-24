В Одесу найближчими днями прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку пошкоджень об’єктів культурної спадщини.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Рубрика.

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“В Організації підкреслили, що умисне завдання ударів по культурних об’єктах та їхнє знищення й пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину. Проте Росія досі має членство в ЮНЕСКО”, – сказано в повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України.

У МКІП очікують активних дій задля збереження та відновлення культурного спадку та закликають виключити Росію зі складу країн-учасниць організації.

Довідка

У ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області. Загарбники випустили 19 ракет різного типу.

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Удар припав на історичний центр Одеси, внесений до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За даними МКІП, унаслідок атаки в Одесі пошкоджено 29 пам’яток національного та місцевого значення.

Одна людина загинула і 22 особи дістали поранення, серед них четверо дітей.