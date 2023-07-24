Співачка JAMALA дасть перший сольний концерт просто неба в арт- просторі UYAVA

20 серпня в Києві відбудеться перший концерт JAMALA просто неба в арт-просторі UYAVA, що облаштований у Саду Бажань. Концерт зірки не лише розважальний, але й благодійний. Він запланований у рамках співпраці з мультикультурним арт-простором UYAVA для популяризації української музичної та мистецької культури і залучення суспільства до допомоги й підтримки воїнів ЗСУ.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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“Я дуже люблю літо і мені було б дуже сумно провести його без вас. Бо я дійсно обожнюю ці літні справжні концерти просто неба. І у нас є така можливість встигнути зібратися і провести це літо разом. Вже 20 серпня, в арт-просторі UYAVA на ВДНГ, я заспіваю ваші улюблені пісні: “Крила”, “Очима”, “1944”, “Заплуталась” та інші. Частина з прибутку піде на ЗСУ. Ваша Джамала”, – говорить народна артистка України.

Фото Artem Kharmyshev

Фірмовий звук, неповторний тембр голосу, шалена енергетика, топовий склад музикантів — саме так можна описати майбутній концерт JAMALA в арт-просторі UYAVA. Музика артистки поєднує в собі соул, джаз, електроніку та поп. Її звучання у поєднанні з естетикою лайвів сьогодні — один з атрибутів музичної сцени України, що живе та пульсує.

Що стосується місця проведення, над арт-простором UYAVA працює мультикоманда, що долучалася до відомих на всю Україну проєктів: APLAY, White Nights Festival, Comic Con Ukraine, «Вулична Їжа», ЮБК Beach, «Курені», Atlas Weekend тощо. Тому тут знаються на тому, як створити затишок та естетичне задоволення на локації.

Наприклад, територія простору UYAVA прикрашена цікавим декором, є спортивний майданчик, зона гамаків, затишний сад, лаундж зона з трансляцією самого концерта, якісний звук по всі локації і найкраща літня сцена Києва! Що додасть неймовірної атмосфери до виступу JAMALA для усіх відвідувачів.

Партнер концерту — організація SUPPORT AZOV. Вона допомагає 3ОШБ виконувати бойові завдання і гнати ворога подалі від української землі.

Команда арт-простору, де проходитиме концерт JAMALA, попіклувалася про безпеку гостей. На території ВДНГ розташовані два бомбосховища. Також поруч є станція метро «Виставковий центр».

Завітайте в арт-простір UYAVA до ВДНГ, щоб послухати JAMALA і допомогти нашим воїнам! До зустрічі в магічному Саду Бажань!

Подія на Facebook: https://fb.me/e/35GvSEWuX

Квитки: https://kiev.ticketsbox.com/ua/event/jamala-na-uyava.html