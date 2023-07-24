Литва схвалила довгостроковий план підтримки України на 200 млн євро

Сьогодні, 24 липня, Литва схвалила довгостроковий план військової підтримки України на 200 млн. євро, розрахований на три роки.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Литви.
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“Надання підтримки Збройним силам України було і залишається одним із пріоритетних напрямів. Планують, що кошти, які повернули Литві в межах Європейського фонду миру (EPF) за надану Україні підтримку, скерують в оборонний сектор, що дасть змогу не уповільнювати розвиток національного потенціалу і переказати ці кошти на подальшу підтримку”, – сказав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Найближчим часом обсяг підтримки, яку надає Литва Збройним силам України, сягне €0,5 млрд: від озброєння й техніки до навчання, лікування і реабілітації військовослужбовців.
План підтримки українських Збройних сил на період 2024–2026 років становить приблизно €200 млн. Основними напрямами підтримки є закупівля летального й нелетального спорядження, військова освіта і підготовка, фінансові внески у фонди допомоги, ремонт військової техніки у Литві і навчання персоналу.
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