Повінь – зміна системи

Menu
Close

Литва схвалила довгостроковий план підтримки України на 200 млн євро

24.07.2023

Сьогодні, 24 липня, Литва схвалила довгостроковий план військової підтримки України на 200 млн. євро, розрахований на три роки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Литви.

Читай також: Ryanair інвестує понад три мільярди доларів у відновлення українського ринку авіаперевезень

“Надання підтримки Збройним силам України було і залишається одним із пріоритетних напрямів. Планують, що кошти, які повернули Литві в межах Європейського фонду миру (EPF) за надану Україні підтримку, скерують в оборонний сектор, що дасть змогу не уповільнювати розвиток національного потенціалу і переказати ці кошти на подальшу підтримку”, – сказав міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Найближчим часом обсяг підтримки, яку надає Литва Збройним силам України, сягне €0,5 млрд: від озброєння й техніки до навчання, лікування і реабілітації військовослужбовців.

План підтримки українських Збройних сил на період 2024–2026 років становить приблизно €200 млн. Основними напрямами підтримки є закупівля летального й нелетального спорядження, військова освіта і підготовка, фінансові внески у фонди допомоги, ремонт військової техніки у Литві і навчання персоналу.

  • Україна “повернула більше території за місяць, ніж росіяни захопили за рік”, – британська розвідка
  • Іспанія оголосила про нову допомогу Україні
  • Привітання з Днем Української Державності 2023: вірші та картинки
  • Відновлення повноцінного морського експорту дасть Україні додаткові $18 млрд на рік
  • У Литві планують закупити 500 дронів для України до Дня Незалежності
  • Хорватія запропонувала власні порти та залізниці для експорту зерна з України
  • На розвиток бізнесу в Харківській області виділили понад 7 мільйонів гривень
  • США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства
  • Власники зруйнованого майна на Київщині зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію  
  • Азербайджан виділив ще понад 7,5 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні

 