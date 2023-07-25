МАГАТЕ виявило міни на Запорізькій АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ виявили протипіхотні міни спрямованої дії на периферії Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під контролем російських загарбників.
Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться у заяві МАГАТЕ.
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Під час обходу 23 липня фахівці побачили кілька мін, закладених у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром об’єкта. За їхніми словами, персонал станції туди доступу не має, проте «наявність вибухових пристроїв суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та створює додатковий психологічний тиск на працівників». У межах внутрішнього периметра майданчика експерти мін не виявили.
Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що агентство обговорило ситуацію з розміщенням вибухонебезпечних об’єктів із керівництвом АЕС. Там відповіли, що це було рішення російських військових у контрольованій ними зоні. За попередньою оцінкою експертів МАГАТЕ, вибух цих мін не повинен вплинути на ядерну безпеку електростанції.
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