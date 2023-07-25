Українські морпіхи збили російський бойовий гелікоптер Ка-52

Бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти на Донбасі збили російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор».
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Рубрика.
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Передають, що екіпаж загинув. «Російський Ка-52 чудово літає, весь екіпаж негативно вижив», – написав Сергій Стерненко. Ка-52 “Алігатор” – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Має гармату з лазерним наведенням, протитанковий ракетний комплекс та інше озброєння. Окупанти називають його “літаючим танком”. Вартість такого літального апарату складає близько 16 мільйонів доларів США.
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