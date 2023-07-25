Відновлення історичних об’єктів у Львові коштуватиме понад 100 млн грн – Мінкульт

Відновлення історичних об’єктів у Львові після російських ракетних атак коштуватиме понад 100 мільйонів гривень. Втім, в Одесі ще більше.

Як передає Amazing Ukraine, про це зазначила заступниця Міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва в ефірі “Ми-Україна”.

Читай також: Українські морпіхи збили російський бойовий гелікоптер Ка-52

“Понад 100 млн грн тільки за попередніми підрахунками мають коштувати першочергові роботи з стабілізації та відновлення будівель. У випадку з Одесою, руйнування масштабні, 29 пам’яток було нараховано, ще близько 20 постраждало в минулі ночі, виключно з музеями. Місцеві пам’яткоохоронці не можуть передбачити, коли обстріли припиняться”, – розповіла вона.

Нагадаємо, у Львові почали проект із оцифрування памʼяток модернізму. Архітектуру 1920-1930-х років задокументують за допомогою 3D-сканування.

Проект почали з Будинку профспілок, житлових комплексів на вулиці Дорошенка та Чупринки, соціального житла на Грекова і вілли на Гіпсовій. Скануванням займаються українська компанія Skeiron, яка оцифрувала Софійський собор у Києві, а також студенти Харківської школи архітектури.

Будівлі скануватимуть до 4 серпня. Після цього моделі будинків і дослідницькі тексти про них розмістять на онлайн-платформі англійською та українською мовами. За допомогою 3D-моделей можна буде здійснити віртуальну прогулянку всередині і назовні будинків.

Україна “повернула більше території за місяць, ніж росіяни захопили за рік”, – британська розвідка

Іспанія оголосила про нову допомогу Україні

Привітання з Днем Української Державності 2023: вірші та картинки

Відновлення повноцінного морського експорту дасть Україні додаткові $18 млрд на рік

У Литві планують закупити 500 дронів для України до Дня Незалежності

Хорватія запропонувала власні порти та залізниці для експорту зерна з України

На розвиток бізнесу в Харківській області виділили понад 7 мільйонів гривень

США виділили Україні $250 млн на підтримку сільського господарства

Власники зруйнованого майна на Київщині зможуть подати заяву в Дії та отримати компенсацію

Азербайджан виділив ще понад 7,5 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні