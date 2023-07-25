У росії змінили призовний вік та збільшили штрафи за неявку до військкомату

25 липня держдума рф ухвалила законопроєкт, який передбачає підвищення призовного віку.

Про це повідомляє «».

Так, з 1 січня 2024 року нести строкову службу зобов’язані чоловіки віком від 18 до 30 років. Раніше межі складали 18-27 років.

Крім того, держдума ухвалила поправку про заборону росіянам виїжджати з країни, якщо вони отримали повістку з військкомату. Це також стосується відряджень по роботі та виїзду на навчання.

Також додали поправку, яка зобов’язує медичні та загальноосвітні заклади надавати в електронному вигляді необхідні для ведення військового обліку відомості про громадян.

До того ж ухвалили законопроєкт про підвищення штрафів за неявку до військкомату до 30 тис. рублів. Раніше ця сума складала 3 тис. рублів.

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