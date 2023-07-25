Пасажири наземного транспорту в Києві тепер можуть оплачувати проїзд за допомогою Apple Pay

Сьогодні, 25 липня, КМДА впровадила функцію оплати проїзду у муніципальних автобусах, тролейбусах, трамваях Києва. Відтепер користувачі зможуть здійснити оплату, просто піднісши свій iPhone або Apple Watch до розташованого в салоні валідатора.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Власники сумісних iPhone або Apple Watch також зможуть увімкнути Експрес-режим, який дозволить пасажирам київського громадського транспорту оплачувати проїзд в один доторк без потреби розблоковувати пристрій чи виводити з режиму сну.

Щоб підключити цю функцію, користувачам потрібно додати кредитну або дебетову картку, що відповідає вимогам, до Apple Wallet. Потім вони можуть увімкнути Експрес-режим, виконавши такі дії:

Відкрийте програму «Гаманець» на iPhone і виберіть картку.

Натисніть кнопку «Більше» (…), а потім — «Дані картки».

Натисніть «Параметри експрес-проїзду».

Виберіть бажану кредитну або дебетову картку.

Щоб забезпечити ще більшу зручність користування функцією, після ввімкнення Експрес-режиму клієнти зможуть використовувати свій iPhone для оплати проїзду в громадському транспорті до п’яти годин, навіть якщо пристрій розряджений, завдяки резервному живленню.